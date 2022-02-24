Байден: эта агрессия не останется без ответа

В распространенном ранее заявлении президент осудил вторжение российских войск в соседнюю страну, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден в четверг обращается к американскому народу в связи с продолжающимся крупномасштабным вторжением российских войск в Украину.

Обращаясь к согражданам, президент констатировал, что атака на Украину планировалась задолго до того, как она началась.

Байден вновь напомнил, что нападение России на Украину является неспровоцированным. Он также отметил, что США ранее предсказывали его.



Президент обещал новые санкции в ответ на вопиющее нарушение международного права со стороны России.

Он также подчеркнул, что обвинения Москвы в адрес Украины являются ложными и что агрессором является Путин.

«Эта агрессия не останется без ответа», – сказал Байден.

Отвечая на вопрос журналиста, президент заявил, что у него нет планов беседовать с Путиным.

По словам Байдена, Путин станет парией на международной арене.

Президент сказал, что рассматривается вопрос о введении санкций против Владимира Путина. «Это не блеф, этот (вопрос) обсуждается», – уточнил он.

Байден отметил, что в своем противостоянии российской агрессии США стоят плечом к плечу с союзниками и партнерами.

Он также подчеркнул, что нет сомнений в том, что союзники по НАТО будут неизменно привержены Пятой статье устава Североатлантического альянса.

Глава Белого дома заявил, что уже сейчас экономические санкции сказались на состоянии российской экономики.

По словам Байдена, уже введенные санкции идут значительно дальше любых санкций в отношении системы Swift.

Президент уточнил, что эти санкции направлены против ряда российских банков, сотрудничающих с Кремлем компаний и коррумпированных российских олигархов.

Президент напомнил, что войска США не участвуют в конфликте между Россией и Украиной.

В распространенном ранее заявлении глава Белого дома осудил «неспровоцированное и имеющее оправдания нападение» России на Украину.

Заявление президента прозвучало после того, как российские войска нанесли удары по украинским городам, в том числе по Киеву.

Президент обвинил Владимира Путина в том, что тот преднамеренно выбрал войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания».

Тем временем лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти выступил с заявлением по поводу российской агрессии против Украины.

«Осуществляемой Владимиром Путиным вторжение в Украину является безрассудным и злодейским. Соединенные Штаты стоят плечом к плечу с Украиной и возносят молитвы за его безопасность и стойкость. Действия Путина столкнутся с серьезными последствиями. Путин будет привлечен к ответственности за свои деяния», – говорится в документе.

В тот же день с заявлением по поводу российской агрессии выступила сенатор-демократ Дайан Файнстайн.



«Сегодня мир проснулся от тяжелых бомбардировок в Европе, подобных которым мы не видели со времен Второй мировой войны. Вторжение России в Украину – это неспровоцированное нападение, не имеющее оправдания, и все страны обязаны гарантировать, что Путин и его правительство столкнутся с серьезными последствиями», – подчеркивает Файнстайн.



«Путин должен понять, что такая агрессия не пройдет», – говорится далее в документе.



«Соединенные Штаты стоят плечом к плечу с нашими союзниками по НАТО против любых дальнейших агрессивных (действий) России. Альянс прочен и сплочен. А правительство США проделало превосходную работу по сбору и распространению разведывательных данных о планах России, чтобы прояснить, что Россия с самого начала планировала это вторжение и сфабриковала предлоги для того, чтобы его начать. Я уверена, что разведсообщество продолжит эту жизненно важную работу», – заявила сенатор.



«Нет никаких сомнений в том, что действия Путина деструктивны и опасны и что они несут опасность того, что (эти события) могут перерасти в более широкую войну в Европе», – отмечает законодатель.