Российская агрессия против Украины: что происходит

Есть сообщения о жертвах среди мирного населения, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве брифинг для прессы. Он призвал граждан страны вступать в ряды вооруженных сил и территориальной обороны. По словам Зеленского, от всех украинцев зависит, удастся ли остановить российское вторжение.

Зеленский заявил, что Россия нанесла ракетные удары по украинским объектам инфраструктуры, пограничным пунктам и другим точкам в отдельных городах.



«Во многих украинских городах слышны взрывы, – сказал президент Украины в обращении к гражданам. – Мы ввели военное положение по всей территории нашей страны… Сегодня от каждого из вас требуется спокойствие. [Наша] армия действует. Весь сектор безопасности и обороны действует… Я скоро обращусь к вам опять. Не поддавайтесь панике. Мы сильны и готовы ко всему. Мы победим любого, потому что мы – Украина».

Зеленский вновь заявил, что ведет регулярные переговоры с лидерами ведущих стран мира. По словам Зеленского, Киев добивается введения против Москвы самых жестких санкций – в том числе отключения России от системы SWIFT.

Как сообщают регинальные медиа, как заявил главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный 24 февраля в Facebook, у России не получилось осуществить блицкриг при вторжении в Украину.

“Уважаемые генералы, офицеры, сержанты и солдаты! Дорогие боевые друзья! Благодарю каждого из вас, кто сегодня в строю защищает нашу землю от русского оккупанта. Спасибо вашим родным за то, что ждут. Спасибо Украинскому Народу за доверие, помощь, молитвы”, – написал он.

Валерий Залужный поблагодарил иностранных партнеров Украины, но отметил, что сейчас «время действовать, а не дискутировать».

Напомним, что ранним утром 24 февраля началось крупномасштабное российское вооруженное вторжение на территорию Украины. По сообщениям ряда источников, включая Reuters, российские вооруженные силы наносят удары с воздуха по военным объектам практически по всей территории Украины.

Ракетные удары сопровождаются наступательной наземной операцией.

Как сообщил агентству Reuters непоименованный высокопоставленный сотрудник министерства обороны США, российские войска «идут на Киев».

Одновременно, мэр Харькова – второго по населению города Украины – сообщил утром корреспонденту «Голоса Америки», что город практически окружен российскими частями.

Примерно к полудню в четверг по всей территории Украины зафиксированы ракетные удары, общее число которых, по данным CNN, колеблется в районе сотни. По данным украинской стороны, есть жертвы среди мирных жителей.

Посол Украины в США сообщила, что столица остается под полным контролем украинских властей. При этом, добавила она, в окрестностях Киева были сбиты боевые вертолеты российской авиации, хотя число сбитых машин пока не установлено.

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» Юлия Жукова, находящаяся в Киеве, рассказала, что утром в четверг сама стала свидетельницей того, как где-то за пределами столицы прогремели взрывы.

В самом Киеве все утро раздавались сирены воздушной тревоги, а на автотрассах, ведущих из города, скопилось огромное количество машин – тысячи киевлян поспешили покинуть столицу.

New York Times в четверг опубликовала карту событий в Украине, где, кроме Луганской и Донецкой областей, отмечены еще, как минимум, десять районов, где зарегистрированы военные действия. Среди них – окрестности Харькова, Киева, Луцка, Ивано-Франковска, Одессы и Херсона.

Радио Свобода сообщило, что российские вертолеты атаковали аэродром Гостомель под Киевом. Согласно видеосвидетельствам, не менее двух вертолетов были сбиты. Зафиксированы пролеты российской авиации над окрестностями Киева.

Минобороны РФ сообщило о сбитом российском штурмовике Су-25, добавив, что его пилот выжил.

Корреспондент «Голоса Америки» Хизер Мердок побывала в приграничной сельской зоне, находящейся, по ее расчетам, примерно в трехстах километрах к северо-востоку от Киева. Возвращаясь оттуда в Киев на автомобиле, она рассказала, что по пути видела сгоревший, предположительно от ракетного удара, автобус, затем – сгоревшее здание. Все офисы местных компаний и других бизнесов закрыты, автодороги – практически пустые. Людей на улицах поселков также не видно.

Примерно около полудня президент Украины Зеленский сообщил, что российские подразделения пытаются захватить Чернобыльскую электростанцию, но украинские войска пока что сдерживают их атаки. Однако, сразу же после этого репортеры «Голоса Америки» на местах сообщили, что Чернобыль захвачен российскими войсками. Позднее, информацию о захвате комплекса электростанции подтвердил советник украинского президента Михаил Подоляк.

Сразу же вслед за этим представительство Украины в ООН призвало Генеральную Ассамблею созвать внеочередную сессию для обсуждения российского вторжения в Украину.