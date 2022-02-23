Президент Украины обратился к гражданам России

В ночь на четверг 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением в связи с угрозой российского вооруженного вторжения. За несколько часов до этого лидеры так называемых “ДНР” и “ЛНР” обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь войсками в вооруженной борьбе против украинской армии.

Зеленский начал по-украински с рассказа о введении чрезвычайного положения в стране и перечисления санкций, наложенных на Россию странами Запада. Однако большую часть обращения Зеленский произнес по-русски. Он обратился к гражданам России, как он сказал, как гражданин Украины, а не как президент. По словам Зеленского, на границе сосредоточились до 200 тысяч российских солдат, и они в ближайшее время могут перейти в наступление, что может стать началом большой войны на европейском континенте.

“Украина в ваших новостях и в реальной жизни – это две разные страны”, – сказал Зеленский, отметив, что украинцы не являются нацистами и не ненавидят русскую культуру. Он добавил, что не отдавал приказов стрелять по Донецку и Луганску – городам, с которыми у него связано много личных воспоминаний. “Народ Украины хочет мира, власть Украины хочет мира”, – сказал Зеленский. “Мы точно знаем, нам не нужна война – ни холодная, ни горячая, ни гибридная”, – констатировал он, подчеркнув, что в случае, если на нее нападут, Украина будет защищаться.

“Наступая, вы будете видеть наши лица” – эти ключевые слова своей речи Зеленский явно противопоставил словам, сказанным Путиным в самом начале марта 2014 года. Тогда, обращаясь к украинским военным, Путин объяснил свою тактику: “Пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади. Не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей! И я посмотрю на тех, кто отдаст такой приказ на Украине”.

По словам Зеленского, Украина никогда не будет представлять угрозы для России. “Война лишит гарантий безопасности всех”, – сказал он. Президент Украины отметил, что 23 февраля пытался связаться по телефону с Владимиром Путиным, но Кремль не удостоил его реакцией. “Нужно остановиться, пока не поздно, и если российское руководство не хочет садиться за стол переговоров с нами, может быть, оно захочет сесть за стол с вами”, – закончил Зеленский, обращаясь к гражданам России.

Россия 21 февраля официально признала независимость “ДНР” и “ЛНР”, контролирующих около трети Донецкой и Луганской областей Украины. Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры о дружбе с сепаратистскими республиками – они предусматривают военную помощь друг другу.

22 февраля Совет Федерации разрешил Путину использовать войска за рубежом, а сам Путин пояснил, что под “ДНР” и “ЛНР” понимается вся территория Донецкой и Луганской областей Украины, как сказано в “конституционных документах” сепаратистских образований.

В Минобороны США заявляют, что на территории, контролируемой сепаратистами, уже находятся российские войска. Однако неясно, какова их численность и идет ли речь об ударных частях. Кроме того, по утверждениям разведок стран Запада и Украины, на российско-украинской границе, в аннексированном Крыму, а также на территории Беларуси сосредоточено более 150 тысяч российских военных. По многочисленным свидетельствам, в последние дни они переброшены ближе к границе.

© Настоящее Время. Все права защищены