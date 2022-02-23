США предупреждали СБ ООН о «неизбежности» полномасштабного вторжения в Украину

Глава МИД Украины объявил о начале вторжения, сказав, что Россия наносит удары по украинским городам, передает Русская служба «Голоса Америки».

Соединенные Штаты считают неизбежным «полномасштабное» вторжение России в Украину, предупредила в среду поздно вечером постпред Вашингтона при ООН на экстренном заседании Совета Безопасности, назвав сегодняшние события «опасным» моментом.

«Сегодня вечером мы видим, как русские закрывают воздушное пространство, перебрасывают войска в Донбасс и выводят силы на боевые позиции», — заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом прекратить войну «во имя человечества» после того, как российский лидер объявил о начале спецоперации на востоке Украины.

«Президент Путин, во имя гуманности, верните свои войска в Россию», — сказал Гутерриш, выступая после экстренного заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

Он добавил, что последствия войны будут «разрушительными» для Украины и «далеко идущими» для мировой экономики.

Представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал то, что сейчас происходит в Украине следующим образом: «Это не война. Это спецоперация на Донбассе».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг утром заявил, что Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и наносит удары по городам с применением оружия.

Агентство «Интерфакс-Украина» сообщило о ракетных обстрелах военных объектов по всей Украине и о высадке российских войск в южных портовых городах Одессе и Мариуполе. Также сообщается об эвакуации сотрудников и пассажиров киевского аэропорта «Борисполь».

Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины написал утром в четверг в своем фейсбуке: “Вторжение началось. Только что были удары ракет по центрам военного Упрвления, аеродромам, военным складам, в Киеве, Харькове, Днепру. Идут артиллерийские обстрелы границы.”

«Путин только что начал полномасштабное вторжение в Украину. Наносятся удары по мирным украинским городам, — написал в твиттере министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. – Это агрессивная война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать — сейчас».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг решительно осудил «безрассудное и ничем не спровоцированное нападение» России на Украину, заявив, что союзники по НАТО встретятся, чтобы разобраться с последствиями «агрессивных действий» Москвы.

В своем заявлении Столтенберг сказал: «В очередной раз, несмотря на наши неоднократные предупреждения и неустанные дипломатические усилия, Россия выбрала путь агрессии против суверенной и независимой страны».

Он призвал Россию немедленно прекратить военные действия и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Союзники по НАТО встретятся, чтобы разобраться с последствиями агрессивных действий России. Мы поддерживаем народ Украины в это ужасное время. НАТО сделает все возможное, чтобы защищать и защищать всех союзников», — добавил генеральный секретарь альянса.