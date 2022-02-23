Американские законодатели пообещали поддерживать народ Украины

С осуждением действий России выступили как демократы, так и республиканцы, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Американские законодатели осудили военную операцию против Украины, объявленную президентом России Владимиром Путиным, и пообещали поддерживать народ Украины.

Председатель комитета Сената по разведке демократ Марк Уорнер, заявил, что своим незаконным вторжением в Украину Владимир Путин трагическим образом положил конец десятилетиям всеобщего мира в Европе.

«Теперь США и наши союзники по НАТО должны выступить единым и решительным фронтом против попыток Путина создать новую российскую империю за счет украинского народа», – сказал Уорнер.

«Мы также должны продолжать укреплять оборону наших союзников по НАТО, одновременно изучая, как мы можем помочь украинскому народу в трудное для него время», – продолжил он.

«Хотя у России все еще есть возможность изменить курс, мы больше не можем надеяться, что это противостояние будет урегулировано мирным путем. Поэтому мы все, [республиканцы и демократы], обе стороны Атлантики должны работать вместе, чтобы продемонстрировать Путину, что эта агрессия не окажется безнаказанной», – заявил сенатор Уорнер.

Председатель комитета Палаты представителей по разведке демократ Адам Шифф заявил, что теперь ясно, что Владимир Путин выбрал войну.

«Нельзя с уверенностью сказать, что будет дальше, но независимо от того, что принесут следующие дни и недели, США будут стоять на стороне народа Украины – сейчас и всегда, – сказал Шифф. – Это начнется с быстрого расширения значительных санкций, уже объявленных администрацией Байдена, до полного отрезания ведущих финансовых институтов России от глобальной экономики и прекращения зависимости Европы от российской нефти навсегда».

Председатель комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес заявил, что «история докажет, что решение Владимира Путина пожертвовать жизнями бесчисленных украинцев и россиян было принято из страха – страха позволить соседнему независимому, суверенному государству стремиться к демократии и свободе».

«Это неспровоцированное нападение заставляет сфокусироваться на необходимости изгнания нынешнего кремлевского руководства из международного сообщества. Сегодняшний день должен ознаменовать исторический сдвиг в том, как мир относится к деспоту в Москве и работает с ним», – подчеркнул Менендес.

Сенатор-демократ Кристофер Ван Холлен заявил, что решение России расширить атаку на народ и территорию Украины приведет к огромным человеческим страданиям.

«Путин должен пожалеть о том дне, когда он развязал это неспровоцированное насилие в центре Европы. Мы должны сделать все, чтобы его действия запомнились, как эпический просчет», – заявил законодатель.

Республиканский сенатор Кевин Крамер, который входит в комитет Сената по вооруженным силам, заявил, что США решительно осуждают эти насильственные действия и решительно поддерживают Украину.

«Нам нужно было ввести санкции несколько месяцев назад, чтобы предотвратить именно такие действия, – сказал Крамер. – Теперь, когда Путин предпринял эти шаги, мы должны ввести первичные и вторичные санкции немедленно».

Старший республиканец в комитете Сената по международным отношениям Джим Риш назвал вторжение России в Украину «заранее продуманным и вопиющим актом войны».

«Народ Украины готов взять в руки оружие и защищать свой суверенитет, и он должен знать, что США и свободолюбивые люди во всем мире стоят вместе с ними. Мы поддерживаем их и законное украинское правительство, которое поддерживает устремления украинского народа», – сказал Риш.

Ведущий республиканец в комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол заявил, что последние часы «явили миру истинное зло, которым является Владимир Путин».

«Каждая капля украинской и российской крови, пролитой в этом конфликте, будет на руках Путина и только его», – говорится в заявлении конгрессмена.По словам Маккола, в ответ США должны ввести самые жесткие санкции и меры экспортного контроля, чтобы «подорвать способности России вести войну, наказать ее варварство и свести режим Путина к статусу международного изгоя».