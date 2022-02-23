Верховная Рада Украины одобрила введение в стране режима ЧП

Совет национальной безопасности и обороны Украины 23 февраля предложил Верховной Раде ввести режим чрезвычайного положения на 30 дней на всей территории страны. Вечером депутаты проголосовали за его введение.

СНБО предложил ввести режим ЧП по всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, поскольку с 2014 года в этих двух регионах действует отдельный режим.

При необходимости режим ЧП смогут продлить еще на месяц – до 60 дней.

Госпогранслужба Украины также в среду ввела дополнительные режимные ограничения в приграничных регионах. Они будут действовать в районах, которые граничат с РФ, Беларусью, аннексированным Крымом, территориями, которые находятся под контролем сепаратистов “ЛНР” и “ДНР”, а также теми, которые прилегают к морскому побережью.

Ограничения касаются:

пребывания в приграничье в ночное время,

выхода любых плавсредств из пунктов базирования,

движения транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе.

Также в этих районах вводятся ограничения на пребывание иностранцев, использование радиостанций, полеты легкомоторных и беспилотных летательных аппаратов, видео-, кино-, фотосъемку личного состава, объектов, зданий, сооружений, транспорта и других объектов, принадлежащих Государственной пограничной службе Украины, и передвижение по берегу или льду пограничных водоемов.

Также, по словам секретаря Совбеза Украины, в украинскую армию призовут 36 тысяч резервистов. Также могут принять решение о мобилизации, но пока его нет. Комендантский час будет вводиться в регионах при необходимости.

Россия 21 февраля признала независимость сепаратистских “ДНР” и “ЛНР” и ратифицировала с “республиками” договоры о дружбе и сотрудничестве. Согласно документам, Россия, “ДНР” и “ЛНР” будут противодействовать “актам агрессии” и оказывать друг другу помощь, включая военную. Договоры заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

Совет Федерации, в свою очередь, разрешил президенту Владимиру Путину использовать армию России на Донбассе. Президент заверил, что в “ДНР” и “ЛНР” будут направлены миротворческие силы для “сохранения мира”.

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