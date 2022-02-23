По данным официального Киева, Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и по пограничным отрядам.

Как минимум три отдаленных взрыва прозвучало на западной окраине украинской столицы между 5:30 – 6:00 утра 24 февраля по восточноевропейскому времени. Как сообщает корреспондент Русской службы «Голоса Америки» с места события, в городе слышен вой сирен, прозвучали три – пять отдаленных взрывов.

В социальных сетях жители украинской столицы пишут о том, что слышали взрывы на восточной стороне Киева. Наблюдаются перебои с предоставлением интернета.

На час подготовки данного материала в столице Украины наблюдались автомобильные пробки на выезде из города в западном направлении, чрезмерное для данного времени автомобилей на заправочных автомобильных бензиновых станциях.

Украинские военные командные пункты в городах Киев и Харьков подверглись ракетным ударам, сообщило в четверг агентство «Рейтер» со ссылкой на новостной сайт «Украинская правда» и представителя МВД Украины.

При этом в российском Минобороны утверждают, что ВС РФ «не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины».

«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины», – говорится в официальном заявлении российского военного ведомства, которое приводится агентством РИА «Новости».

Группе независимых расследователей CITeam удалось подтвердить достоверность видео, снятого в украинском Харькове, где виден хвост ракетной части реактивного снаряда РСЗО «Смерч».

Погранслужба Украины сообщает о наступлении российских войск и со стороны Беларуси. При этом упоминаются Черниговская и Житомирская области, но не говорится о Киевской области, находящейся между ними, отмечает СITeam. Подтвердить достоверность этой информации “Голосу Америки” пока не удалось.

Между тем, «Рейтер» со ссылкой на «Интерфакс» сообщает о том, что боевики сепаратистской «Луганской народной республики» начали штурм подконтрольного Киеву города Счастье примерно в 30 км от Луганска. Факт начала атаки подтвердил Виталий Киселев, советник главы органа внутренних дел сепаратистского образования.

«Вот и настал момент истины, идем врезаться в город Счастье… Штурмовые отряды готовы», – приводит «Интерфакс» цитату из телеграм-канала Киселева.​

Обстрелы привели к пожарам на военных складах, в воинских частях и аэропортах по всей Украине

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о пожарах на складах боеприпасов в Киевской, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях. В Хмельницкой области в результате артиллерийского обстрела загорелась воинская часть в селе Староконстантинов. В Винницкой области зафиксированы два пожара в воинских частях, в Киевской – пока один пожар в военной части в Броварах.

В Львовской области и в Ивано-Франковске, на западе страны, обстрелу подверглись две воинские части. В Житомирской области снаряд попал на территорию военного склада.

В результате обстрела бригадно-диспетчерского пункта в Черниговской области три сотрудника ДНС получили ранения.

В результате обстрела бригадно-диспетчерского пункта в городе Нежин Черниговской области три сотрудника ДНС получили ранения.

В Луцке, по данным ведомства, была взорвана телебашня. Захвачены села Городище и Милово в Луганской области.

В Луцке, по данным ведомства, была взорвана телебашня, был обстрелян городской аэропорт, один человек при этом получил травму. Стрельба также произошла в аэропорту Краматорска на востоке страны.

В Полтаве, по данным ведомства, объявлен сигнал «Воздушная тревога», в Хмельницком в результате обстрела была повреждена взлетно-посадочная полоса военного аэродрома.

Из-за обстрелов сгорели семь частных жилых домов в Мариуполе.

В Луганской области, частично оккупированной сепаратистами, захвачены села Городище и Милово.

Президент Украины обратился к гражданам страны



Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил о введении по всей Украине военного положения.



Об этом говорится в обращении президента утром 24 февраля на его официальной странице в Фейсбуке.

«Сегодня президент Путин объявил о проведении специальной военной операции на Донбассе. Россия нанесла удары по нашей военной инфраструктуре и по нашим пограничникам, пограничным отрядам. Во многих городах Украины были слышны взрывы. Мы вводим военное положение на все территории нашего государства. Минуту тому назад я провел разговор с президентом Байденом. США уже начали сплачивать международную поддержку. Сегодня от вас, от каждого из вас требуется покой, по возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности Украины. В связи с вами буду постоянно я, СНБО, Кабинет министров Украины», – заявил глава государства.



Советник главы МВД Антон Геращенко утром в четверг, 24 февраля, сообщил первые официальные данные по вторжению России в Украину, которое началось ранним утром.



По словам чиновника, Россия наносит удары ракет по центрам военного управления, аэродромам, военным складам, по Киеву, Харькову, Днепру. Идут артиллерийские обстрелы границы.

Очевидцы с мест сообщают о многочисленных взрывах и обстрелах в различных украинских городах. В частности, о нескольких взрывах в Киеве и об объявлении в столице Украины воздушной тревоги. Также на различных информационных ресурсах, в том числе на сайте Радио Свобода, размещено видео обстрела системами залпового огня «Град» окраин Харькова, удара по военному аэродрому в Краматорске.

Однако часть этих и других сообщений нуждаются в дополнительной проверке.

Украина полностью закрыла свое воздушное пространство, а Россия объявила о закрытии целого ряда крупных аэропортов на юге страны, включая аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе. В заявлении Росавиации говорится, что работа аэропортов приостановлена вплоть до 2 марта.

Сообщение украинского военного командования



По официальной информации Вооруженных сил Украины, в четверг, в 5 часов утра, Вооруженные силы России «начали интенсивный обстрел наших частей на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам Борисполь, Озерному, Кульбакиному, Чугуеву, Краматорску, Чернобаевцам…»



При этом также велся артиллерийский обстрел территории вдоль государственной границы.



Украинское военное командование сообщает, что ситуация находится под контролем и что «информация о десантировании российских войск в Одессе не соответствует действительности».

Русская служба «Голоса Америки», Тарас Бурноc