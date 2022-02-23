Россия закрыла воздушное пространство близ Украины и Беларуси

Решение принято в связи с высокой угрозой безопасности полетов для гражданских самолетов, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Россия с четверга закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов на западной границе с Украиной и Беларуси.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на постановление, выпущенное российскими авиавластями.

Решение принято в связи с высокой угрозой безопасности полетов для гражданских самолетов. Как сообщил источник ТАСС, ростовская воздушная зона будет закрыта до 2 марта.

“Установлен временный режим использования воздушного пространства в связи с высокой угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов, обусловленной применением вооружения и военной техники”, – говорится в постановлении NOTAM.

В сообщении отмечается, что закрытие воздушного пространства идет по западной границе с Украиной и Беларусью на всех высотах.