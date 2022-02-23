МИД Украины рекомендует своим гражданам покинуть Россию

Украинское правительство рекомендует своим гражданам покинуть пределы РФ “в связи с усилением российской агрессии”. Об этом говорится в распространенном сегодня сообщении МИДа Украины.

“В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию”, – говорится в официальном пресс-релизе на сайте МИДа Украины.

Как отмечают украинские официальные лица, “пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации”.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, в украинском МИДе сообщают контактные данные зарубежных дипломатических учреждений Украины на территории Российской Федерации.