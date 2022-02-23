Украина призывает расширить санкции против России

Параллельно, Совет нацбезопасности страны высказался за введение чрезвычайного положения на остальной территории, а военное командование Украины сообщает о новых военных действиях в Луганской области, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Совет нацбезопасности Украины решил ввести на 30 дней режим чрезвычайного положения в стране. Теперь это решение должна утвердить Верховная Рада.

Официальный Киев в среду приветствовал ряд санкций, введенных против России за ее действия на востоке Украины, но призвал к их незамедлительному расширению.

По мнению украинских властей, такие меры необходимы, чтобы остановить президента Росиии Владимира Путина от «дальнейшей агрессии».

«Вчера были предприняты первые решительные шаги, и мы благодарны за них, – написал в своем твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. – Теперь необходимо усилить давление, чтобы остановить Путина. Ударить по его экономике и соратникам. Ударить еще. Ударить сильно. Ударить сейчас».

Соединенные Штаты, Европейский союз, Канада, Великобритания и Германия во вторник предприняли действия в отношении России, пообещав ввести дополнительные, более жесткие, санкции в случае, если Россия не остановится.

Параллельно, в среду военное командование Украины сообщило, что в результате обстрела пророссийскими сепаратистами в Луганской области погиб один украинский солдат и еще шестеро получили ранения.

На сегодня, Россия сосредоточила вдоль границы с Украиной более 150 тыс. военнослужащих.

Президент Украины подписал указ о призыве на службу резервистов, сославшись на необходимость быстрого комплектования регулярной армии.

«Украинцы – мирная нация. Мы хотим тишины. Но если мы сегодня промолчим, то завтра исчезнем», – заявил Зеленский в своем видеообращении во вторник.

Президент РФ Владимир Путин в среду заявил, что он всегда открыт для поиска дипломатического решения, но добавил, что интересы России и безопасность ее граждан для российских властей стоят превыше всего.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен должны были на этой неделе провести переговоры по поводу кризиса вокруг Украины и подготовить почву для саммита президентов Байдена и Путина.