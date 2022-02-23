Байден приказал отправить американские войска ближе к Украине

В Пентагоне заявили, что переброска призвана успокоить союзников по НАТО и сдержать потенциальную агрессию против членов альянса, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Президент США Джо Байден приказал американским войскам в Европе укрепить оборону государств, граничащих с Украиной, сообщил Пентагон.

Байден поручил министру обороны Ллойду Остину перебросить силы в зону операций Европейского командования США в странах Балтии, Польше и на юго-восточный фланг НАТО.

Силы будут переброшены в течение недели, сообщили представители министерства обороны.

Развертыванию предшествовали новое вторжение России в восточную Украину и мобилизация российских сил у границ Украины.

Остин приказал перебросить из Италии в страны Балтии оперативную группу пехотного батальона численностью около 800 военнослужащих.

Он также одобрил переброску до восьми самолетов F-35 Lightning II из Германии на оперативные базы на восточном фланге НАТО.

Двадцать ударных вертолетов AH-64 Apache также будут переброшены из Германии в страны Балтии, а 12 вертолетов Apache – из Греции в Польшу.

«Этот дополнительный личный состав передислоцируется, чтобы заверить наших союзников по НАТО, сдержать любую потенциальную агрессию против стран-членов НАТО и проводить совместную подготовку с силами принимающей страны», – говорится в письменном заявлении представителей министерства обороны.

По заявлениям официальных лиц, переброска носит временный характер.

Это не первые меры, призванные успокоить государства, расположенные на границах НАТО.

США перебросили из Германии в Румынию тысячу солдат из эскадрона, оснащенного бронемашинами Stryker.

Пехотная бригада 82-й воздушно-десантной дивизии будет переброшена в Польшу из Форт-Брэгга в Северной Каролине.

Роты, оснащенные бронемашинaми Stryker, будут развернуты в Венгрии и Болгарии.

Кроме того, Остин приказал привести 8500 военнослужащих в состояние повышенной готовности на случай, если НАТО задействует свои Силы быстрого реагирования.

В общей сложности в Европе находятся около 90 тысяч американских военнослужащих.

Германия может отправить дополнительные войска в Литву и другие страны на восточном фланге НАТО, заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.

«Очевидно, что нам нужно применять более жесткие меры сдерживания», – заявила Ламбрехт на совместной пресс-конференции с ее литовским коллегой на военной базе Рукла.

Германские солдаты составляют около половины боевой группы НАТО в Литве, в которую входят военнослужащие из Бельгии, Чехии, Люксембурга, Нидерландов и Норвегии.

Возможные подкрепления, на которые намекнула Ламбрехт во вторник, станут дополнением к 360 германским военнослужащим, которые поступают в состав боевой группы. Тем временем, Норвегия объявила о планах увеличить свое участие на 50-60 военнослужащих.

Кроме того, Лондон направляет 800 военнослужащих в боевую группу НАТО в Эстонии, в которой Великобритания играет основную роль.

После этих и других ожидаемых подкреплений силы НАТО в странах Балтии – Литве, Латвии и Эстонии – почти удвоятся и превысят 6 тысяч человек в трех боевых группах в каждой стране, сообщил Reuters министро обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

В начале года численность войск НАТО в этих трех странах составляла около 3400 человек.

«После всех дополнений Литва и Эстония будут иметь более 2 тысяч военнослужащих НАТО каждая. В Латвии, возможно, будет чуть меньше, но все равно довольно много», – сказал он.