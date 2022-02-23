Дональд Трамп: “Путин признает большую часть Украины независимой. Это гениально.”

Дональд Трамп: “Это гениально. Путин признает большую часть Украины независимой. О, это замечательно.”

Находясь в своей частной резиденции Мар-о-Лаго, Флорида, 22 февраля Дональд Трамп дал интервью ведущим Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона (The Clay Travis and Buck Sexton Show), американской консервативной ток-радиопрограмме.

Все интервью, в котором к Трампу обращались не иначе, как “Мистер Президент”, по сути, было критикой действий президента Джо Байдена, его администрации и Демократической партии в отношении Афганистана, COVID-19, ношение масок, вакцинации. Также Трамп выразил поддержку антиковидным протестам в Канаде, рассказал о своей соцсети “TRUTH” и критиковал СМИ (кроме консервативных). Прямого ответа, будет ли он баллотироваться н апостольствую президента, ответа не дал.

Но особую популярность это интервью получило благодаря оценке действий В.Путина бывшим американским президентом. Отвечая на вопрос “о признании двух отколовшихся областей Украины”, которое Белый дом называет “вторжением”. Это сильное слово. Что здесь пошло не так? Что сделал нынешний обитатель Овального кабинета такого, что он мог бы сделать по-другому?”, Дословно Трамп сказал следующее:

“Ну, что пошло не так, так это сфальсифицированные выборы, а что пошло не так, так это кандидат, которого не должно было там быть, и человек, который понятия не имеет, что он делает. Я вошел вчера, и там был телевизор, и я сказал: “Это гениально”. Путин признает большую часть Украины. Путин объявляет ее независимой. О, это замечательно.

Итак, Путин сейчас говорит: «Она независимая» большая часть Украины. Я сказал: «Насколько это разумно?» И он войдет, и будет миротворцем. Это самая сильная миротворческая сила… Мы могли бы использовать ее на нашей южной границе. Это самая сильная миротворческая сила, которую я когда-либо видел. Армейских танков было больше, чем я когда-либо видел. Они сохранят мир в порядке. Нет, только подумайте об этом. Этот парень очень сообразительный… Я его очень хорошо знаю. Очень-очень хорошо.

Кстати, у нас такого никогда бы не случилось. Если бы я был в офисе, об этом бы даже не помышляли. Этого никогда бы не случилось. Но вот парень, который говорит, знаете, “я объявлю большую часть Украины независимой”, он использовал слово «независимая», «и мы выйдем, и мы войдем, и мы поможем сохранить мир”. Вам приходится признать, что это довольно смекалисто. И знаете, что ответил Байден? Ответа не последовало. У них не было для этого. Нет, это очень грустно. Очень грустно.”

Отвечая на вопрос о баллотировании на пост президента Соединенных Штатов, Трамп ответил следующее:

“Что ж, Бак, я люблю эту страну. Я никогда не видел ничего подобного тому, что происходит сейчас, и все, что я сказал, верно. Я сказал об энергии; он убил энергию в первый день. Я имею в виду первый день! Первое, что он сделал, это уничтожил трубопровод Keystone, трубопровод Keystone XL, и он никогда не говорил, что собирается это сделать. Он сказал: «Мы посмотрим на это. Мы…» Он смотрел на это сколько, два часа?

То, что он (Байден, прим. “Славянского Сакраменто”) сделал, настолько разрушительно. Вы знаете, люди не понимают, что я остановил российский трубопровод. Он был мертв. Он пришел и сразу позволил ему строиться, и это одна из причин — деньги такие огромные! Я имею в виду, это было потрясающе. Самое большое, что они когда-либо делали, российский трубопровод, еще больше денег, миллиарды и миллиарды долларов в день, миллиарды долларов в неделю. Я остановил это, полностью остановил.

Путин даже сказал: “Ты меня убиваешь на трубопроводе”. Я сказал: “Извини, у меня нет выбора. Это не правильно.” ОКей. Он (Байден, прим. “Славянского Сакраменто”) одобряет это. Но потом они говорят: «О, Трамп был добр к России!» Я не был добр к России. И, кстати, я хочу ладить. Я думаю, что ладить с Россией — это здорово. Мы могли бы делать потрясающие…

У них огромные земли, огромные ресурсы, и им тоже нужна наша помощь. Теперь, конечно, они зарабатывают так много денег из-за того, что произошло со стоимостью… Я имею в виду, что эти баррели будут продаваться по $200. Они стоили $39, $40, $30.”

В начале интервью, говоря об “интересном сезоне 2022″, бывший президент США заявил:

“Возьмите худшего политика в Америке; Я бы предположил, что любой человек выиграет. Но опросы были экстраординарными: рейтинг одобрения 96% — и сегодня утром был один, 98%, но рейтинг одобрения 96% — у Республиканской партии, у нее все хорошо с независимыми избирателями, у женщин все хорошо, у всех все хорошо. И я думаю, что во многом это связано с тем фактом, что то, что я сказал, было правильным. Это катастрофа, что происходит, будь то Украина или вывод войск из Афганистана, что я считаю самым постыдным моментом в истории нашей страны.

Я думаю, это во многом это связано с тем, что происходит в Украине. Вы посмотрите на инфляцию. Вы посмотрите на все те вещи, которые так плохо происходят для нашей страны. Граница. Кто мог забыть границу? Миллионы людей, а не два миллиона или один миллион, как говорят. Я говорю 10 миллионов. Миллионы людей бездельничают в нашей стране.

И многие из этих людей вышли из мест лишения свободы. Их выпускают. Страны — сейчас у них 127 стран. Но многие из этих стран очищают свои тюрьмы, как будто мы — свалка прямо в нашей стране. Я никогда не видел ничего подобного. Я не думаю, что наша страна когда-либо была так слаба. Вы можете взять пять худших президентов в истории нашей страны и сложить их вместе; Я не думаю, что они нанесли тот ущерб, который нанесла эта администрация.”