Посольство России в Украине получило приказ эвакуироваться

Правительство Российской Федерации приняло решение эвакуировать своих дипломатических сотрудников из готовящейся к полномасштабной войне Украины. По информации МИДа РФ, в Украину поступил приказ об эвакуации Посольства России в Киеве и Генеральных консульств в Одессе, Львове и Харькове.

“С 2014 г. неоднократным нападениям подвергалось Посольство России в Киеве и Генеральные консульства нашей страны в Одессе, Львове и Харькове. Провокации регулярно устраивались в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве, нанесен вред здоровью его руководителя, а также причинен ущерб имуществу Центра. Объектами агрессивных действий становились и российские дипломаты. В их адрес поступали угрозы физической расправы. Совершались поджоги их автотранспорта. Вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях киевские власти не реагировали на происходящее, – говорится на сайте МИДа РФ.

– В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача – позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках Посольства и Генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время”.