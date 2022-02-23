Минфин США опубликовал новые санкционные списки в отношении РФ

Под действие санкций попали крупные российские банки и члены окружения Путина, передает Русская служба «Голоса Америки».

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) опубликовало перечень физических и юридических лиц России, внесенных в санкционные списки за признание независимости так называемых «ДНР» и «ЛНР» и ввод войск в эти регионы Украины. Решение о санкциях было принято президентом США Джо Байденом.

В санкционном списке – два крупных банка: Внешэкономбанк (ВЭБ) и Промсвязьбанк (ПСБ), а также 42 их дочерние структуры. Как указано в сообщении Министерства финансов, «ВЭБ имеет критически важное значение для способности России занимать денежные средства, а ПСБ – для российского оборонного сектора. Эти санкции гарантируют, что ВЭБ и ПСБ более не смогут вести бизнес в Соединенных Штатах и будут отрезаны от американской финансовой системы». Все активы этих структур, находящиеся в юрисдикции США, будут немедленно заморожены».

ВЭБ входит в пятерку крупнейших российских банков и играет уникальную роль, поскольку оперирует российским суверенным долгом и финансирует экспортные операции. Под санкции США попали 25 дочерних структур этого банка.

ПСБ входит в восьмерку крупнейших банков России и играет важную роль в финансировании оборонного заказа и Министерства обороны. Под действие санкций попали 17 дочерних структур ПСБ, а также четыре контейнеровоза и танкер, принадлежащие его лизинговому подразделению.

Подчеркивается, что эти действия «затруднят возможности России финансировать контракты, связанные с обороной и собирать новые фонды для финансирования ее кампании против Украины».

Кроме того, в санкционные списки внесены «влиятельные россияне и члены их семей из ближнего круга Путина, которые подозреваются в участии в клептократических действиях российского режима»: Денис Бортников (сын главы ФСБ РФ Александра Бортникова и высокопоставленный сотрудник банка ВТБ), Петр Фрадков (сын бывшего директора ФСБ и бывшего премьер-министра РФ Михаила Фрадкова, глава Промсвязьбанка), первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и его сын Владимира Кириенко (глава корпорации VK). Активы этих лиц в США заморожены.

Также расширены санкции в отношении российского суверенного долга, впервые введенные в 2021 году.

Министр финансов США Джанет Йеллен подчеркнула, что эти действия, предпринятые в координации с партнерами и союзниками США, «подрывают финансовую сеть Кремля и его способности финансировать дестабилизирующие действия в Украине и в мире».