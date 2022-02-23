США и европейские союзники готовы ввести новые санкции после признания «ДНР» и «ЛНР»

Представитель США заявил, что Вашингтон привлечет Россию к ответственности за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, передает Служба новостей «Голоса Америки».

США и Великобритания намерены объявить о введении дополнительных санкций против России во вторник, в то время как союзники из ЕС готовят собственные меры после того, как президент России Владимир Путин признал оккупированные Россией районы Донецкой и Луганской областей на востоке Украины в качестве независимых государств.

Высокопоставленный американский чиновник, отказавшись вдаваться в детали в беседе с журналистами, заявил, что с помощью дальнейших мер США «привлекут Россию к ответственности за это явное нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также собственных международных обязательств России».

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс использовала аналогичные формулировки, описывая предстоящие действия своего правительства.

Тем временем, представители Франции и Германии говорили о готовящихся жестких мерах, выступая на заседании Совета Безопасности ООН вечером в понедельник.

На протяжении нескольких недель США и их европейские союзники предупреждали о суровых последствиях для России, если она начнет новое вторжение в Украину. Такая возможность рассматривается с растущими опасениями, учитывая, что Россия развернула 150 тысяч военных и военную технику у границы с Украиной.

Президент США Джо Байден в понедельник ввел первый пакет санкций в ответ на признание Путиным сепаратистских регионов в качестве независимых государств и его приказ о развертывании российских сил для выполнения «функций по поддержанию мира».

Высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил журналистам, что первый раунд санкций был связан именно с этими действиями и не представляет собой «быстрые и жесткие экономические меры, которые мы готовили в координации с союзниками и партнерами на случай дальнейшего вторжения России в Украину».