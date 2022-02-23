Гэвин Ньюсом подписал пакет мер по борьбе с COVID на 1,9 миллиарда долларов

В рамках предложенного губернатором Калифорнии пакета мер реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с COVID-19 губернатор Гэвин Ньюсом 10 февраля объявил, что он подписал план действий на сумму 1,9 миллиарда долларов для удовлетворения неотложных потребностей штата в реагировании на COVID, включая финансирование для увеличения возможностей тестирования и усилий по вакцинации, поддержки работников передовой, укреплять систему здравоохранения и бороться с дезинформацией, уделяя особое внимание наиболее пострадавшим сообществам. Администрация продолжает работать с Законодательным собранием в рамках бюджетного процесса, чтобы выделить дополнительные 1,3 миллиарда долларов для поддержки текущих ответных мер штата на пандемию.

Обнародованный в январе пакет мер реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с COVID первоначально включал запрос на сумму 1,4 млрд долларов, который был увеличен до 1,9 млрд долларов для удовлетворения меняющихся потребностей штата в ответ на всплеск Omicron.

Губернатор Ньюсом также подписал 9 февраля закон о продлении дополнительного оплачиваемого отпуска по болезни в связи с COVID-19 для работников и предоставлении налоговых льгот и прямых субсидий на сумму 6,1 миллиарда долларов для малого бизнеса, сильно пострадавших от пандемии, поддерживая исторические усилия штата по оказанию помощи COVID.