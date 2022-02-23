Губернатор Калифорнии подписал указ о продлении оплачиваемого отпуска по болезни

9 февраля Гэвин Ньюсом подписал закон о продлении дополнительного оплачиваемого отпуска по болезни в связи с COVID-19 для работников, а также досрочные бюджетные меры по предоставлению дополнительных налоговых льгот на 6,1 миллиарда долларов, налоговых кредитов и прямых субсидий для малого бизнеса, пострадавших от пандемии.

Работники будут иметь возможность до 30 сентября 2022 года взять 80 часов дополнительного оплачиваемого отпуска в связи с COVID-19, который может быть использован работниками, которым рекомендовано пройти карантин; теми людьми, кто ухаживают за членами семьи, пострадавшими от COVID; теми, кто пошел на вакцинацию против COVID-19 и т.д.

Также губернатор Ньюсом подписал закон SB 113 Комитета по бюджету и финансовому обзору о предоставлении дополнительных 6,1 млрд долларов в виде налоговых льгот и прямых субсидий наиболее пострадавшим от COVID-19 бизнесам. В рамках этого закона будут снижены налоги почти на 500 миллионов долларов для ресторанов и мест собраний.