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Заявление последовало после заявления Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР Российской Федерацией как отдельных государств.

После ввода российских войск на территорию самопровозглашенных сепаратистских «республик» Белый дом классифицировал действия Москвы как очередное вторжение на территорию независимого государства – Украины, передает VOA.

Ранее, Белый дом санкции в адрес России будут усилены. Дополнительный контингент американских войск будет послан в Латвию и другие страны Балтии. По словам Байдена, НАТО и США “будут до последнего дюйма защищать интересы страны НАТО”.