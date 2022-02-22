Мексиканский ученый признал себя виновным в шпионаже в пользу России

Эктор Кабрера-Фуэнтес, известный мексиканский ученый, врач-кардиолог, во вторник признал себя виновным по обвинению в том, что российские агенты привлекли его для слежки за информатором правительства США, проживающим в Майами.

Лицо, за которым следил Кабрера-Фуэнтес, не упоминается в судебных документах и ​​описывается только как «конфиденциальный человеческий источник» в правительстве США, который ранее предоставлял информацию о деятельности российской разведки, затрагивающей интересы национальной безопасности США.

В рамках соглашения о признании вины, прокуратура рекомендовала приговорить ученого к четырем годам лишения свободы по обвинению в том, что он действовал в США от имени иностранного правительства без уведомления генерального прокурора США. Приговор будет вынесен 17 мая.

Мексиканский ученый был арестован в феврале 2020 года в международном аэропорту Майами, это подробно освещалось в российских и американских СМИ.