Байден во вторник выступает с заявлением по Украине

Белый дом квалифицировал действия Москвы как вторжение в соседнюю страну, передает Русская служба «Голоса Америки».

Во вторник президент Джо Байден выступает с заявлением по кризису вокруг Украины.

Глава Белого дома выступает после ввода российских войск в самопровозглашенные сепаратистские «республики» в восточной Украине.

В течение последних нескольких недель администрация США подчеркивала, что в случае продолжения агрессии России против Украины по отношению к Москве будут приняты «жесткие и скорые» меры и введены новые санкции.

После ввода российских войск на территорию самопровозглашенных сепаратистских «республик» Белый дом классифицировал действия Москвы как очередное вторжение на территорию независимого государства – Украины.