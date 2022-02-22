Байден во вторник выступает с заявлением по Украине

Белый дом квалифицировал действия Москвы как вторжение в соседнюю страну, передает Русская служба «Голоса Америки».
Во вторник президент Джо Байден выступает с заявлением по кризису вокруг Украины.
Глава Белого дома выступает после ввода российских войск в самопровозглашенные сепаратистские «республики» в восточной Украине.
В течение последних нескольких недель администрация США подчеркивала, что в случае продолжения агрессии России против Украины по отношению к Москве будут приняты «жесткие и скорые» меры и введены новые санкции.
После ввода российских войск на территорию самопровозглашенных сепаратистских «республик» Белый дом классифицировал действия Москвы как очередное вторжение на территорию независимого государства – Украины.