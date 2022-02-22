Белый дом ожидает «чрезвычайно жестокого» вторжения России в Украину

Советник по нацбезопасности Салливан заявил, что военная операция унесет жизни, как украинцев, так и россиян, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что, по мнению США, Россия планирует «чрезвычайно жестокое» вторжение в Украину.

По его словам, Москва будет стремиться «раздавить» украинский народ.

«Мы считаем, что любая военная операция такого размера, масштаба и размаха, какую, как мы считаем, планируют русские, будет чрезвычайно жестокой. Она будет стоить жизни и украинцам, и россиянам, и гражданским лицам, и военным», – сказал Салливан, выступая на телеканале NBC.

«Но у нас также есть разведданные, позволяющие предположить, что будет еще большая жестокость, поскольку это не будет просто обычная война между двумя армиями, – добавил он. – Это будет война России против украинского народа, чтобы подавить, раздавить, нанести ему ущерб».

Считается, что у границ Украины сосредоточено до 190 тысяч солдат. Российские официальные лица опровергли эти цифры и недавно заявили, что часть российских сил отводятся от Украины, хотя администрация Байдена не согласилась с этими утверждениями.

Салливан подтвердил, что США готовы к ответным действиям, независимо от того, оправдают ли себя дипломатические усилия.