Путин подписал указ о признании независимость так называемых “ЛНР” и “ДНР”

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости так называемых “ЛНР” и “ДНР”. Об этом он заявил в обращении к россиянам вечером 21 февраля.

Путин также обвинил НАТО в невыполнении гарантий о нерасширении на восток и тем самым провоцировании кризиса безопасности в Европе. И обвинил НАТО в желании сдерживать Россию.

“Когда уровень угроз для нашей страны значительно возрастает, Россия имеет право принимать меры обеспечения безопасности. Именно так и будем поступать. Запад не видит геноцид, который происходит в отношении четырех миллионов людей [на Донбассе]. Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины. В этой связи считаю принять давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик. От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем немедленно прекратить кровепролитие. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития целиком и полностью будет на совести правящего на территории Украины режиме”,– сказал Путин.

Путин также призвал Федеральное собрание ратифицировать этот указ и подписать договор о дружбе и взаимопомощи с так называемыми “ДНР” и “ЛНР”.

Свое обращение он начал с описания своего видения того, как была образована Украина. По мнению президента, именно Россия создала Украину и “с барского плеча” передавала ей “исконно русские” земли. Он заявил, что Украина – проект Ленина и большевиков, а теперь “благодарные потомки” теперь сносят памятники Ленину.

“Вы хотите декоммунизации? Нас это вполне утраивает. Но не нужно останавливаться на полпути. Мы готовы показать, что такое для Украины настоящая декоммунизация”, – сказал он.

Путин также заявил, что незадолго до развала СССР руководство КПСС играло на националистических настроения, вело “популистскую болтовню” и таким образом “раскачало страну”. Путин назвал СССР “исторической Россией” и обвинил власти времени перестройки в развале страны.

Он также заявил, что национальные настроения конца ХХ века переросли в “агрессивную русофобию и неонацизм”. Он обвинил украинцев в участии террористических формированиях на территории Северного Кавказа.

Путин заявил, что после развала СССР Россия относилась всегда с уважением к ее суверенитету. “Но вместо партнерства стало превалировать иждивенчество, которое со стороны киевских властей приобретало бесцеремонный характер”, – сказал Путин.

Протесты в Украине в 2014 году он назвал “государственным переворотом”, который спонсировали западные страны как напрямую, так и через сети НКО. Также, по словам Путина, Украина полностью перешла под “ручное руководство” стран Запада, а сейчас происходит “военная накачка” страны.

Постановление о необходимости признания “ЛНР” и “ДНР” на прошлой неделе Путину направили депутаты Госдумы. Комментируя это решение, президент РФ в тот же день заявил, что депутаты “чувствуют настроения в обществе”, и заметил, что в России есть большая поддержка “жителей Донбасса”.

Глава “ДНР” Денис Пушилин и глава “ЛНР” Леонид Пасечник 21 февраля обратились к Путину с просьбой признать независимость двух сепаратистских образований Донбасса.

После этого прошло экстренное заседание Совета безопасности России, где рассматривалась ситуация вокруг Украины и признание “ДНР” и “ЛНР”.

В нем принимали участие премьер Михаил Мишустин, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, главы ФСБ, СВР, МВД и Росгвардии, спикеры обеих палат парламента, замглавы Совбеза и бывший президент РФ Дмитрий Медведев, полпреды в округах и секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Все выступавшие единогласно поддержали решение о признании сепаратистских образований.

Заявление Путина также проходит на фоне эскалации конфликта на Донбассе. В последние недели Россия стянула масштабную группировку войск к границам Украины: там находятся около 150 тысяч человек. Так называемые “ДНР”, “ЛНР”, а также Россия заявляют, что Украина якобы обстреливает территории, которые контролируют сепаратисты, а также приграничные регионы России и готовит на них “диверсии”.

Украина эти обвинения категорически отрицает и обвиняет в обстрелах сепаратистов, а российские власти – в провокациях, которые нужны Кремлю для того, чтобы развязать полномасштабную войну со вторжением в Украину.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 19 февраля, что направил письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой начать диалог в рамках Совета Россия – НАТО.

Вашингтон ранее заявил о риске вторжения российских войск на украинскую территорию во время Олимпиады, которая заканчивается 20 февраля. СМИ пишут, что США допускают начало нападения 15 или 16 февраля.

Власти Японии, Нидерландов, Черногории, Латвии, Эстонии и некоторых других стран рекомендовали своим гражданам уехать из Украины из-за обстановки на границе с Россией. Израиль эвакуирует семьи сотрудников посольства. Президент США Джо Байден призвал американских граждан немедленно покинуть Украину и предупредил, что ситуация в стране “может очень быстро поменяться”.

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