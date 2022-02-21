Байден согласен встретиться с Путиным, если РФ не вторгнется в Украину

Белый дом напомнил, что США открыты для дипломатии, но в случае российской агрессии готовы пойти на жесткие меры, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Президент Джо Байден «в принципе» принимает идею встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, но лишь при том условии, что Россия не будет осуществлять военных действий, сообщила в воскресенье пресс-служба Белого дома.

В заявлении пресс-секретаря Джен Псаки указывается также, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров встретятся на этой неделе в Европе, чтобы вновь обсудить ситуацию вокруг Украины.

Кроме того, Белый дом подчеркнул, что США всегда открыты для дипломатического взаимодействия, но готовы и к быстрому принятию «жестких мер», которые обернутся негативными последствиями для Кремля, если власти России «выберут путь войны».

В понедельник, 21 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких четких планов организации встречи двух президентов пока нет, хотя возможность ее проведения сохраняется.

Об этом сообщил и президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что лидеры США и РФ в принципе готовы участвовать в таком саммите.

Инициативу проведения саммита США-Россия одобрили и в Киеве. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил в беседе с журналистами, что «любые усилия, направленные на дипломатическое решение, того стоят».

Перед встречей глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза в Брюсселе Кулеба сказал: «Мы, конечно, надеемся, как люди, которые во что бы то ни стало хотят избежать войны, мы надеемся, что два президента выйдут из зала переговоров с соглашением об отводе российских войск от [границ] Украины».