В ОБСЕ сообщили о 1500 нарушениях режима прекращения огня на Донбассе

Под обстрел попала группа официальных лиц и журналистов во главе с министром иностранных дел Украины Денисом Монастырским, передает Русская служба «Голоса Америки».

Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщили в субботу о более чем 1500 нарушениях режима прекращения огня на востоке Украины за один день, что стало самым высоким показателем в этом году.

В пятницу наблюдатели зафиксировали 591 нарушение в Донецке и 975 нарушений в соседнем Луганске, двух регионах, частично удерживаемых пророссийскими сепаратистами.

Судя по карте обстрелов, составленной ОБСЕ, сейчас самые ожесточенные бои ведутся в северо-западной части Луганской области, примерно в 20 километрах к юго-востоку от подконтрольного украинскому правительству Северодонецку.

Количество обстрелов на востоке Украины резко возросло на этой неделе. Это вызывает все больше опасений того, что Россия готовит почву для вторжения в Украину, собираясь изменить прозападный курс, провозглашенный украинским правительством.

В субботу под обстрел попала группа официальных лиц и журналистов, возглавляемая министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским. Чиновники и журналисты, в том числе корреспондент «Голоса Америки» Хизер Мердок, попали под минометный обстрел во время посещения села Новолуганское в Донецкой области, недалеко от территории, контролируемой поддерживаемыми Россией сепаратистами.

После того, когда минометные снаряды упали в нескольких сотнях метров от группы, людям пришлось спрятаться в укрытие. По сообщению украинской службы Радио Свобода, корреспонденту Украинской службы РСЕ/РС Марьяну Кушниру и ряду других международных журналистов также пришлось искать убежища. К счастью, никто не пострадал.

Между тем, агентство «Рейтер» со ссылкой на норвежскую газету VG сообщило о том, что НАТО переместила своих украинских сотрудников из Киева во Львов и в Брюссель по соображениям безопасности. Издание, в свою очередь, ссылается на представителя альянса.

«Безопасность нашего персонала имеет первостепенное значение, поэтому сотрудники были переведены во Львов и Брюссель. Офисы НАТО в Украине продолжают работать», — сказал источник, не уточнив количество и должности перемещенных лиц.

По словам источника, НАТО и союзные страны очень внимательно отслеживают и оценивают ситуацию и продолжают принимать все необходимые меры.