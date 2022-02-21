Белый дом готовит ответные меры по самопровозглашенным ДНР и ЛНР

По заявлению пресс-службы Белого дома, президент Байден вскоре издаст указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование сепаратистских «республик» со стороны американских лиц, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила к вечеру понедельника по поводу признания Россией самопровозглашенных «республик» ДНР и ЛНР на Донбассе, что США «ожидали подобного шага со стороны России и готовы немедленно отреагировать».

«Президент Байден вскоре издаст указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американских лиц с, из или в так называемых регионах ДНР и ЛНР Украины, пояснила Псаки. – Этот исполнительный указ также предоставит полномочия налагать санкции на любое лицо, осуществляющее такие действия в этих районах Украины. В ближайшее время Госдепартамент и министерство финансов получат дополнительную информацию. Также в ближайшее время мы объявим о дополнительных мерах, связанных с сегодняшним грубым нарушением Россией международных обязательств», – отметила пресс-секретарь.

Она добавила, что «эти меры вводятся отдельно от быстрых и суровых экономических мер, которые мы готовим в координации с союзниками и партнерами, и будут дополнять их в случае дальнейшего вторжения России в Украину».