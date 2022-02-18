Джо Байден: Путин принял решение о нападении на Украину

В пятницу президент Джо Байден выступил в Белом доме перед журналистами и еще раз обозначил ситуацию вокруг Украины. В ходе выступления, прошедшего на фоне обострения обстановки на контролируемых сепаратистами территориях Донецкой и Луганской областей Украины, президент США заявил, что Владимир Путин принял решение о вторжении в Украину, передает 19 февраля Русская служба «Голоса Америки».

В ходе своего выступления, президент США Джо Байден заявил, что убежден, что российский президент Владимир Путин принял решение напасть на Украину.

“У нас есть основания полагать, что Россия планирует вторжение в Украину на будущей неделе, в ближайшие дни”, – заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с заявлением о ситуации в Украине.

“Мы полагаем, что одной из целей может быть Киев, столица Украины, город, в котором живут 2,8 млн человек”.

Отвечая на вопрос журналистов, Байден заявил, что, по его информации, Владимир Путин уже принял решение о нападении на Украину. По словам Байдена, у него есть “серьёзные основания” так считать. Но пока этого не произошло, “дипломатические меры рассматриваются”, добавил американский президент, передает Настоящее Время.

Президент США уточнил, что, если военные действия начнутся до 24 февраля, когда намечена встреча госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИДа Сергея Лаврова, дорога для дипломатии будет закрыта.

Байден также предупредил о «жестких санкциях» в отношении России в случае вторжения, подчеркнув, что «еще не поздно» выбрать путь дипломатических переговоров и деэскалации.

«Суть такова – Соединенные Штаты и наши союзники, и партнеры поддержат украинский народ. Мы призовем Россию к ответу за ее действия. Запад сплочен и полон решимости. Мы готовы ввести жесткие санкции против России, если она продолжит вторжение», — сказал Байден.

«Но я еще раз повторяю, Россия все еще может выбрать дипломатию», — добавил президент.

Байден также отметил, что наблюдается всплеск дезинформации со стороны России [касательно ситуации на Донбассе], и эта дезинформация может быть использована Москвой в качестве предлога для вторжения в Украину.



Глава Белого дома подчеркнул, что распространяемые сообщения о том, что Украина якобы планирует начать атаку на контролируемую сепаратистами часть Донбасса, не имеют под собой оснований и противоречат логике.



«Это также соответствует [возможности реализации] сценария, о котором Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры предупреждали в течение нескольких недель», — продолжил Байден.



По словам американского лидера, оглашение информации о планах России является попыткой устранить любые предлоги, которые Кремль может использовать для оправдания вторжения в Украину, и помешать им продвинуться дальше.



«Не заблуждайтесь: если Россия реализует свои планы, она будет нести ответственность за катастрофическую и ненужную войну», — сказал Байден.

Вашингтон об эвакуации населения из подконтрольных сепаратистам районов в Донбассе

В Госдепартаменте в пятницу прокомментировали сообщение об эвакуации населения из подконтрольных сепаратистам районов на востоке Украины.

«Подобные заявления являются дальнейшими попытками с помощью лжи и дезинформации скрыть, что Россия является агрессором в этом конфликте. Этот тип операции под ложным предлогом – именно то, что подчеркнул госсекретарь Блинкен в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН. Это циничное и жестокое использование людей в качестве пешек, чтобы отвлечь мир от того факта, что Россия наращивает свои силы, готовясь к нападению. Россия является единственным зачинщиком этой напряженности и угрожает народу Украины. Она направила свои войска к границам Украины и регулярно нарушает права жителей Донбасса и Крыма», – говорится в заявлении Госдепартамента.



Ранее Белый дом сообщил, что президент сделает обращение после телефонного разговора с лидерами Канады, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании, Европейского Союза и НАТО в пятницу.

Тем временем вице-президент Камала Харрис в пятницу встретилась с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на Мюнхенской конференции по безопасности, выразив озабоченность в связи с наращиванием военного потенциала и пообещав поддерживать тесные контакты с НАТО и союзниками США.