Президент Джо Байден проинформировал о дипломатических усилиях США по предотвращению «все более вероятного», как считает Вашингтон, российского вторжения в Украину.

Выступление Байдена состоялось на фоне сообщений о перестрелках между украинскими военными и пророссийскими сепаратистами, а также об эвакуации населения захваченных сепаратистами районов в соседние российские регионы.

Как сообщает VOA, президент выступил с обращением после телефонного разговора с лидерами Канады, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании, Европейского Союза и НАТО в пятницу, 18 февраля.

Байден предоставил «обновленную информацию о наших продолжающихся усилиях по сдерживанию и дипломатии, а также о наращивании Россией военного контингента на границе с Украиной», заявили в Белом доме.