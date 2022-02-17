Россия «отводит» свои войска, наращивая их численность

Запад не доверяет заявлениям Москвы о шагах по деэскалации ситуации вокруг Украины, передает Виктор Владимиров из VOA.

На Западе пока не заметили признаков отвода российских войск от границ с Украиной и, наоборот, говорят о наращивании численности армейской группировки. США и НАТО занимают по этому вопросу консолидированную позицию.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, в преддверии саммита министров обороны стран Североатлантического альянса, сказал: «Мы не увидели никакой деэскалации. Мы видим, что они увеличили численность войск, и еще больше войск находится на подходе».

По словам Столтенберга, в НАТО готовы к худшему сценарию.

Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сослался на временной «гандикап» при оценках ситуации.

Представитель Белого дома назвал «лживым» заявление Москвы об отводе части войск от украинской границы, сообщило накануне агентство «Рейтер» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации Джо Байдена.

«Вчера российское правительство заявило, что отводит войска от границы с Украиной. Это заявление привлекло к себе много внимания как здесь [в США], так и во всем мире. Но теперь мы знаем, что это было ложью», – сказал источник, общавшийся с журналистами на условиях анонимности.

В действительности Россия увеличила присутствие на украинской границе «на 7000 военнослужащих», часть которых прибыла в регион совсем недавно, добавил источник.

Представитель администрации Байдена также повторил, что Россия может использовать «ложный» предлог для вторжения в Украину «в любой момент», добавив, что, хотя Москва заявляет, что хочет достичь дипломатического решения, ее действия указывают на обратное.

«Путин не смирился с поражением и все равно будет держать всех напряжении»

Создаётся иллюзия, что в Кремле, наконец, возобладал рациональный подход к решению украинской проблемы, заметил в интервью Русской службе «Голоса Америки» руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников по поводу объявления о поэтапном отводе российских войск на места постоянной дислокации. Как представляется политологу, пока еще ничего окончательно неясно. «Очевидно, взвешивание «за» и «против» вторжения (в Украину) происходит в верхах постоянно, – добавил он. – В результате публике преподнесли на днях театрально разыгранную сцену, когда Путин во время встречи с Лавровым и Шойгу объявил, что типа мы тут посовещались и решили отвести войска… Однако я не слишком верю, что такой подход будет долго преобладать».

Кроме того Андрей Колесников не думает, что проблема как таковая снята с повестки. По его оценке, ситуация легко может повернуться вспять. «Поводов для этого найти не сложно, – пояснил он. – Путин может обидеться на любую фразу. Захарова и Песков не зря всё время повторяют, что Украина собирается спровоцировать конфликт. Это означает, что опция, в соответствии с которой российская сторона способна организовать нападение на себя, а потом под этим предлогом начать вторжение (на территорию соседней страны), сохраняется».

Эксперт Московского центра Карнеги считает, что Путин не смирился с поражением и все равно будет держать всех напряжении, добиваясь, чтобы Запад выполнил его основные требования. «Российский президент прекрасно понимает, что для США, НАТО и Евросоюза они неприемлемы. Но это проверенный способ поддерживать высокий градус напряжения, и Путин от него не откажется. Другое дело, если сейчас начнутся содержательные переговоры, допустим, по не размещению ракет средней и малой дальности в Европе и другим актуальным сюжетам, это очень оздоровит общую атмосферу», – резюмировал он.

К отступлению Кремль может побудить только осознание Путиным всех последствий запланированной им операции, уверен юрист, общественный деятель Марк Фейгин. По его мнению, здесь должны сыграть свою роль неоднократные и последовательные разъяснения Запада, к чему приведет авантюра с вторжением в Украину. «Если Путин поймет, что игра не стоит свеч, тогда можно ждать начала деэскалации, – констатировал собеседник «Голоса Америки». – Версия Москвы, что это были всего лишь учения, и Россия никогда не собирались совершать интервенция в Украину, рассчитана на глупцов».

Но отступление Москвы в любом случае будет носить временный характер и не снимет угроза в отношении Украины, предупреждает Марк Фейгин. На его взгляд, Кремль продолжит использовать методы гибридной войны, пытаться раскачать политическую ситуацию в соседней стране. «Конечно, Путин через какие-нибудь полгода снова может приказать передислоцировать войска, – допустил он. – В 2021 году он делал это два раза. Другое дело, кто испугается в третий или четвёртый раз одних и тех же угроз? Ту уже или нападай или не пугай. А тем временем украинская армия была замечательно переоснащена. Украине поступили вооружения, которых нет у России. Если Путин еще постарается, то в скором времени у Украины появится современная система ПВО – самое уязвимое пока место обороны. То есть у Кремля шансов на легкую войну с малой кровью не будет никаких».

Так что время играет на Киев, и чем дальше, тем менее реальной становится перспектива разрешения конфликта силовым путем со стороны Москвы, заключил юрист.