Следственный комитет Российской Федерации завел уголовное дело “об обнаружении массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса”.

“Пренебрегая международными договоренностями и актами, начиная с апреля 2014 года представители украинских силовых структур постоянно ведут обстрелы населенных пунктов Донбасса, применяя летальное вооружение неизбирательного действия, предназначенное для максимально эффективного уничтожения людей и инфраструктуры. Следствием этого стало не только разрушение жилых домов и объектов обеспечения жизнедеятельности, но и гибель и ранения тысяч мирных жителей, русскоговорящих групп, которые не участвуют в военном конфликте”, – говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Следственного комитета РФ.

По версии Следкома РФ, “вмысел на уничтожение жителей Донбасса очевиден – российским следствием зафиксированы сотни таких фактов, квалифицируемых как применение запрещенных средств и методов ведения войны”.

“В ходе расследования этих преступлений получены данные о стихийных общих безымянных могилах, сформированных вынужденно вне специально отведенных для этого мест в связи с продолжавшимися боевыми действиями, – сказано в официальном релизе. – Так, в августе – октябре 2021 года в районе г. Снежное, пгт Славяносербск, в районе жилого массива Сокологоровка г. Первомайска, п. Видное-1 недалеко от Луганска и на окраине с. Верхнешевыревка Краснодонского района обнаружены 5 стихийных массовых захоронений. Из них эксгумированы останки не менее 295 гражданских лиц, погибших в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году. Уже известно, что среди останков есть тела женщин разного возраста”.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по данному факту возбуждено уголовное дело – жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором.