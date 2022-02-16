Белый дом предупредил об опасности сфабрикованных предлогов для вторжения РФ в Украину

Российские СМИ с подачи властей продолжают распространять дезинформацию о событиях на востоке Украины, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Российские власти продолжают делать ложные заявления, которые могут быть использованы ими впоследствии в качестве предлога для вторжения в Украину. Об этом в среду предупредили пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Прайс, выступая на пресс-брифинге в Госдепартаменте, заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены заявлением президента России Владимира Путина о том, что на востоке Украины якобы происходит «геноцид» в отношении русскоязычных жителей региона, а также о том, что Вашингтон и Киев могут использовать биологическое или химическое оружие для атаки на территории, удерживаемые пророссийскими сепаратистами на Донбассе.

Представитель Госдепартамента назвал эти утверждения «абсолютно ложными».

Джен Псаки заявила, что дезинформация, распространяемая сейчас в российских СМИ, – в частности, история об обнаружении массовых захоронений мирных жителей, якобы убитых украинскими военными на Донбассе, является очередной попыткой России найти лживый предлог для вторжения в Украину.

Президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен заявили, что нападение России может произойти в любое время и будет осуществлено под сфабрикованным предлогом, напомнила Псаки.

«Мы видели, как эта тактика использовалась в прошлом. К этому относятся не только вышеупомянутые сообщения, но и заявления о провокации на Донбассе, ложные сообщения государственных СМИ…, cфабрикованные видеоролики, ложные обвинения по поводу химического оружия, сообщения о нападениях на российских солдат, которых на самом деле не было, – сказала Псаки. – Мы ожидаем целого ряда ложных сообщений и предлогов, которые могут предшествовать вторжению».

Псаки заявила, что окно для возможного вторжения остается открытым, а российские войска по-прежнему сконцентрированы рядом с украинской границей, несмотря на заявления Кремля об отводе части военнослужащих из региона.

«Есть то, о чем Россия говорит, и то, что Россия делает, и мы очень внимательно следим за тем, какие шаги они предпринимают на границе», – сказала пресс-секретарь Белого дома.

Об этом же сегодня заявил Нед Прайс, отметивший, что российских войск на границе с Украиной становится «больше, а не меньше, и они выдвигаются на боевые позиции». Представитель Госдепартамента не исключил возможность того, что вторжение произойдет после Олимпиады.

«Это может произойти завтра, это может произойти на следующей неделе. Это может произойти до окончания Олимпиады. Это может состояться после завершения Олимпийских игр», – сказал Прайс.

Комментируя возможное признание Москвой самопровозглашенных сепаратистских «республик» на востоке Украины, пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что этот шаг будет равносилен «полному отказу российского правительства от своих собственных обязательств в части Минских соглашений».

По словам Псаки, признание Москвой сепаратистских образований в качестве суверенных государств «еще больше подорвет суверенитет и территориальную целостность Украины, станет грубым нарушением международного права» и что США и их союзники «быстро и жестко» ответят на подобные действия Кремля.