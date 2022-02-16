Президент Украины призвал сограждан объединиться ради мира в стране

Президент Украины Владимир Зеленский записал в День единения видеообращение, в котором отметил, что «все мы – разные», но все хотим мира, и в этом «наше единство».

«Великий народ великой Украины – доброе утро тебе! Сегодня важный день – День единения нас всех. Мы все разные, разные по возрасту и полу, из разных городов и регионов, разных предпочтений, профессий, знаний, языков и религий. Но нас объединяет единственное желание – желание жить в мире, счастливо, семьей с детьми и родителями. И мы имеем на это право. Потому что мы дома, мы в Украине», – сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что никто наш дом не будет так любить, как мы.

«С Днем единения, сине-желтые, с Днем единения – Украина: восток, запад, юг, север – звучит только вместе», – подчеркнул глава республики.

На сайте президента Украины отмечается, что в День единения, 16 февраля, он начал двухдневную рабочую поездку, в рамках которой посетит запад и восток страны – Ровенскую и Донецкую области.

«Этот день – наш. Кто живет на правом и левом берегах Днепра. В городах и селах. Возле Карпат и терриконов. На побережье Черного и Азовского морей. Кто общается на украинском, крымскотатарском, русском, венгерском или жестовом языке, а вместе – творят Украину не словами, а делами!» – подчеркнул Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 16 февраля заявил, что Днем единения мы показываем нашим друзьям и нашим врагам, что Украина сплочена, что «наш народ единый в готовности защищать Родину, свободу и независимость».

«День единения – это не о политике, не о власти. Это исключительно о государстве. Сегодня украинцы отвергли свои разногласия и объединяются перед лицом возможных угроз. Ради удачного грядущего. Мы умеем это делать, и наша сплоченность – это наше лучшее оружие», – подчеркнул Денис Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что украинская армия сильна как никогда. По его словам, в текущем году в бюджете было заложено беспрецедентное финансирование сектора безопасности и обороны, значительно повышены программы финансирования армии и модернизации вооружения, сообщает Правительственный портал.

«Когда украинцы едины, мы всегда побеждаем. Сегодня День единения всех украинцев в Украине и мире. Но также единение Украины и надежных партнеров, которых проявил созданный Россией кризис безопасности. Мы благодарны настоящим друзьям, которые в это время вместе с нами не только словом, но и делом», – отметил 16 февраля в Фейсбуке министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Министерство обороны Украины выпустило сообщение, в котором говорится, что День единения стал реакцией украинского общества на угрозы последних месяцев.

«События вокруг государства продемонстрировали беспрецедентное содружество мирового сообщества и небывалое единение украинского народа на фоне эскалации со стороны России. 16 февраля – это день свободных, европейских, смелых украинцев и украинок, а не день страха, который нам пытались навязать из-за границы», – отмечается на странице ведомства в Фейсбуке.

В Минобороны заявили, что «мы не поддались провокациям, не сломались, не сошли со своих позиций – мы объединились и сломали планы врага».

Представительство Евросоюза в Украине в лице посла Матти Маасикаса совместно с вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной обратились к украинцам с призывом к солидарности.

«Давление России на Украину – военное, экономическое, психологическое – неприемлемо. Как и ее попытки в одностороннем порядке перестроить архитектуру безопасности в Европе. Это подрывает основы, на которых построена европейская безопасность. Нарушение этих принципов угрожает миру и стабильности не только в Украине, но и в Европе в целом», – сказал посол Маасикас.

Он отметил, что каждый из нас должен делать все, чтобы сохранять спокойствие и бороться с иностранным манипулированием информацией и вмешательством.

«Россия ведет войну нервов – поэтому мы должны сохранять выдержку. ЕС остается в Киеве. ЕС – вместе с украинцами», – заявил посол Евросоюза в Украине.

Тарас Бурноc, VOA