США заявляют об увеличении российской группировки у границы с Украиной

Высокопоставленный представитель американской администрации назвал утверждения Москвы об отводе войск «ложью», передает Русская служба «Голоса Америки».

Представитель Белого дома назвал «лживым» заявление Москвы об отводе части войск от украинской границы, сообщило в четверг агентство «Рейтер» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации Джо Байдена.

«Вчера российское правительство заявило, что отводит войска от границы с Украиной. Это заявление привлекло к себе много внимания как здесь [в США], так и во всем мире. Но теперь мы знаем, что это было ложью», – сказал источник, общавшийся с журналистами в среду вечером на условиях анонимности.

В действительности Россия увеличила присутствие на украинской границе «на 7000 военнослужащих», часть которых прибыла в регион совсем недавно, добавил источник.

Представитель администрации Байдена также повторил, что Россия может использовать «ложный» предлог для вторжения в Украину «в любой момент», добавив, что, хотя Москва заявляет, что хочет достичь дипломатического решения, ее действия указывают на обратное.

Вице-президент США Камала Харрис встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в конце этой недели. Агентство «Франс-Пресс» сообщило об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Встреча, запланированная на субботу, станет «реальной возможностью подчеркнуть нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины», сказал источник.