США выдали Украине кредитные гарантии на сумму 1 миллиард долларов

Госсекретарь Блинкен заявил, что это поможет Украине обеспечивать экономическую стабильность и рост в условиях дестабилизирующего поведения России, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Правительство США предоставило Украине кредитную гарантию на сумму до миллиарда долларов для поддержки ее программы экономических реформ, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Это предложение – в сочетании с прочным партнерством между Украиной, МВФ, другими международными финансовыми институтами, “Большой семеркой” и другими двусторонними донорами – укрепит возможности Украины по обеспечению экономической стабильности, роста и процветания своего народа в условиях дестабилизирующего поведения России», – заявил Блинкен.

Решение является продолжением поддержки, которую оказывали Украине США, их союзники и партнеры, чтобы помочь Киеву защитить экономику в условиях российского давления в последние годы.

В 2014-2016 годах США предоставляли Украине три кредитные гарантии на 1 миллиард долларов каждая, напомнил Госдепартамент.

«Эти кредитные гарантии сыграли решающую роль в оказании помощи Украине в успешной стабилизации ее экономики в условиях предыдущей российской агрессии и реализации смелой программы экономических реформ, подкрепленной амбициозным сотрудничеством с МВФ», – отметил Блинкен.

С 2014 года США оказали Украине помощь в целях развития на сумму более 2 миллиардов долларов.

«Мы изучаем дополнительные возможности поддержки Украины и ее народа, и мы продолжим работу с Конгрессом для продвижения этих усилий», – заявил госсекретарь США.