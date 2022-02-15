В Белом доме: успехом можно считать только фактическую деэскалацию на границе с Украиной

По словам Джен Псаки, страны Запада будут считать, что они добились успеха в переговорах с Москвой только после реальной деэскалации ситуации на украинско-российской границе, передает Русская служба «Голоса Америки».

США и их союзники в ЕС и НАТО считают, что успешным разрешением кризиса в отношениях между Западом и Россией в связи с наращиванием военной мощи у украинской границе станет только полномасштабная деэскалация ситуации со стороны Москвы. Об этом во вторник заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Думаю, многие наши европейские партнеры и союзники по НАТО будут считать успехом деэскалацию; подтвержденную [доказательствами] деэскалацию на границе Украины, к которой были стянуты российские войска; когда [русские] ясно дадут понять всему мировому сообществу, СМИ, общественности, что они не будут вторгаться в Украину и подкрепят это действиями», – заявила Псаки, выступая на пресс-брифинге в Белом доме.

Пресс-секретарь Белого Дома не стала подтверждать сообщения о том, что к сегодняшним кибератакам против украинских банков и Министерства обороны могла быть причастна Россия.

«Могу лишь сказать, что мы поддерживаем связь с украинцами, нашими союзниками и партнерами, работаем с ними, чтобы сдерживать злонамеренную киберактивность и реагировать на нее. Мы также предупреждали в течение нескольких недель и месяцев, как публично, так и общаясь с украинцами, а также с нашими европейскими партнерами, о возможности проведения Россией киберопераций против Украины», – сказала Псаки.

Отвечая на просьбу прокомментировать усилившееся в последние недели сближение позиций Москвы и Пекина, Псаки предупредила об очевидности того факта, что «Китай не в состоянии компенсировать России их экономические потери» в случае введения жестких санкций со стороны Запада.

«Наша общая точка зрения состоит в том, что если Россия решит действовать в том же духе, это будет стоить Китаю того, как он будет выглядеть в глазах Европы и всего мира, и это то, о чем они должны подумать. В данном случае мы пытаемся предотвратить войну. Вот почему мы публикуем информацию и взаимодействуем с мировым сообществом», – заявила Псаки.