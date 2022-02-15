Байден: нападение России на Украину остается весьма вероятным

Президент подчеркнул, что у США пока нет подтверждения заявлений об отводе части российских войск от границы с Украиной, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден заявил во вторник, что атака на Украину со стороны России все еще остается возможной, а сообщения о том, что некоторые российские силы были отведены от границы с Украиной, пока не подтверждаются.



«Мы готовы решительно отреагировать на нападение России на Украину, которое остается весьма вероятным», – сказал Байден, выступая с телевизионным обращением из Белого дома.

Байден напрямую обратился к российскому народу с предостережением о том, что агрессия против Украины может обернуться «кровавой и разрушительной войной».



«[Обращаюсь] к гражданам России – вы нам не враги, – сказал президент. – И я не верю, что вы хотите кровавой и разрушительной войны против Украины, страны и народа, с которым вас связывают такие глубокие узы общей истории и культуры».

Президент подчеркнул, что Соединенные Штаты «готовы с помощью дипломатии заниматься дипломатией с Россией и нашими союзниками и партнерами для стабилизации ситуации с безопасностью в Европе в целом. И мы готовы решительно ответить, если произойдет вторжение России в Украину, которое все еще очень вероятно».

Байден добавил, что во время телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным в минувшую субботу он ясно дал понять, что США готовы к продолжению дипломатических контактов на высшем уровне для достижения договоренностей.

«Мы должны предоставить дипломатам все возможности для достижения успеха. Я считаю, что есть реальные способы разрешить наши проблемы в сфере безопасности», – заявил Байден.

Он добавил, что факт дислокации более 150 тысяч российских военнослужащих рядом с Украиной «остается фактом» и «вторжение явно остается возможным».

«Вот почему я несколько раз просил уехать всех американцев, находящихся в Украине, пока не стало слишком поздно… Вот почему мы временно переместили наше посольство из Киева во Львов», – заявил президент, добавив, что США «не стремятся к прямой конфронтации с Россией».

Байден напомнил, что во время Второй мировой войны американцы и русские вместе «сражались, жертвуя собой для того, чтобы положить конец самой страшной войне в истории» человечества. Президент подчеркнул, что «участие во Второй мировой войне было вынужденным для обеих наций»*.

«Однако если Россия нападет на Украину, то это будет война по выбору, война без причины или повода. Говорю об этом не для того, чтобы бросить вызов, а чтобы сказать правду; потому что правда, ответственность имеют значение. Если российское вторжение произойдет в ближайшие дни или недели, Украина понесет огромные человеческие потери. [Но] стратегические издержки для России также будут огромными. Если Россия нападет на Украину, это будет встречено всеобщим международным осуждением. Мир не забудет, что Россия сделала ничем не оправданный выбор в пользу смерти и разрушения. Вторгнувшись в Украину, [Россия] неизбежно нанесет ранение самой себе. Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры ответят на это решительно. Запад сплочен и готов действовать. Сегодня наши союзники по НАТО и сам альянс как никогда объединены и настроены решительно», – сказал президент.

О готовности Вашингтона к дипломатическим контактам с Москвой на самом высоком уровне заявила в преддверии президентского выступления пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она также отметила, что в речи Байдена не будет содержаться новых заявлений внешнеполитического характера.

«Он [президент Байден] будет говорить о ситуации в зоне конфликта, о предпринятых нами шагах, о действиях, которые мы готовимся предпринять, о том, что в данном случае поставлено на карту для США и для всего мира, и о том, как это может отразиться на наших внутренних делах», – пояснила Псаки.

Тем временем замгоссекретаря Венди Шерман побеседовала с рядом официальных лиц европейских стран. Среди них – генеральный секретарь МИД Франции Франсуа Делатр, статс-секретарь МИД Германии Андреас Михаэлис, генеральный секретарь МИД Италии Этторе Секви и замминистра иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

В беседах с европейскими коллегами Шерман отметила, что Украина по-прежнему может рассчитывать на прочную и непоколебимую поддержку Соединенных Штатов в деле сохранения ее суверенитета и территориальной целостности.

Дипломаты обсудили усилия, направленные на то, чтобы убедить Москву снизить напряженность и встать на путь дипломатии. В то же время представители западных держав подтвердили готовность ввести жесткие и дорогостоящие для России меры в случае ее каких-либо военных действий против Украины.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что у Вашингтона пока нет свидетельств того, что российские войска покидают районы, граничащие с Украиной.