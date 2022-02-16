Блинкен опасается, что Россия может пойти на агрессию против Украины на этой неделе

Госсекретарь заявил, что США пытаются убедить Москву выбрать путь дипломатии, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он обеспокоен тем, что Россия может предпринять агрессивные действия против Украины уже на этой неделе, несмотря на заявление Москвы об отводе части своих сил от украинской границы.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что Россия может предпринять действия против Украины уже на этой неделе», – сказал Блинкен в интервью французскому телевидению.

«Все, что мы видим – развертывание российских войск вокруг Украины, со всех сторон Украины, приводит нас к такому выводу», – продолжил глава американской дипломатии.

«Вместо деэскалации Россия проводит эскалацию, вводя все новые и новые силы, – указал он. – И нас это глубоко беспокоит».

Некоторые подразделения из российских военных округов, прилегающих к Украине, возвращаются в места постоянной дислокации после завершения учений, сообщило во вторник министерство обороны России.

Российское агентство «Интерфакс» со ссылкой на военное ведомство сообщило, что, хотя масштабные учения по всей стране продолжаются, некоторые подразделения Южного и Западного военных округов выполнили поставленные задачи, и начали возвращаться на базы.

Россия сосредоточила более 100 тысяч военнослужащих у границ Украины, что вызвало опасения по поводу возможного вторжения, особенно учитывая, что совместные учения с Беларусью, запланированные на 10-20 февраля, означают, что Украина почти полностью окружена российскими военными.

Блинкен отметил, что дипломатический путь все еще открыт.

«Мы делаем все возможное, чтобы убедить Россию, что она должна пойти по дипломатическому пути, пути диалога, чтобы урегулировать все имеющиеся разногласия мирным путем, но если она решится на агрессию, мы полностью готовы к этому, и будем действовать в тесной координации со всеми нашими европейскими союзниками и партнерами», – сказал Блинкен.

Отвечая на вопрос, может ли Россия напасть на Украину в среду, как предсказывали некоторые СМИ, Блинкен ответил: «Увы, это вполне возможно, потому что Путин собрал все необходимое для осуществления агрессии против Украины. Мы видим все больше и больше российских войск, окружающих Украину, более 100 тысяч военнослужащих. Это крайне тревожно, включая то, что происходит с развертыванием войск в Беларуси, к северу от Украины».

По мнению Блинкена, у России нет причин вести себя подобным образом.

«Единственное объяснение, которое у нас есть, заключается в том, что это очередной акт агрессии, – заявил он. – Кроме того, нам нужно рассматривать это в историческом контексте. Это уже случалось ранее, в 2014 году, с аннексией Крыма и вмешательством на востоке Украины. Зная эту историю, мы очень обеспокоены, когда видим, что происходит у границ Украины».