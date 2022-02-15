Госдепартамент: посольство США временно переводится из Киева во Львов

Госсекретарь Блинкен вновь призвал граждан США покинуть Украину в кратчайшие сроки, передает Русская служба «Голоса Америки».

14 февраля Госдепартамент опубликовал заявление госсекретаря Энтони Блинкена относительно дальнейшей дипломатической деятельности Соединенных Штатов Америки в Украине, включая посольство США в Киеве.

«У меня нет более высокого приоритета, чем безопасность американцев во всем мире, и это, конечно, касается и наших коллег, находящихся на службе за границей, – говорится в заявлении госсекретаря. – Моя команда и я систематически анализируем ситуацию в сфере безопасности, чтобы не упустить момент необходимой, с точки зрения здравого смысла, корректировки наших позиций. Исходя из этого, в данный момент мы находимся в процессе временного переноса всей работы посольства США в Украине из Киева во Львов в связи с резким ускорением темпа наращивания российских войск [на границе с Украиной]. Посольство продолжит взаимодействие с украинским правительством, координируя дипломатические отношения с Украиной. Мы также не оставляем интенсивных дипломатических усилий по деэскалации кризиса».

«Эти разумные меры предосторожности никоим образом не подрывают нашу поддержку или обязательства в отношении Украины. Наша приверженность сохранению суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима. Мы также продолжаем прилагать все усилия по достижению дипломатического решения, а также по-прежнему взаимодействуем с российским правительством после телефонного разговора президента Байдена с президентом Путиным и моей беседы с министром иностранных дел РФ Лавровым, – отметил далее госсекретарь Блинкен. – Путь для дипломатии остается открытым, если Россия примет решение действовать добросовестно. Мы надеемся вернуть наших сотрудников в посольство, как только нам позволят обстоятельства».

«На данном этапе я распорядился об этих мерах по одной причине: с целью обеспечения безопасности наших сотрудников. И мы настоятельно призываем всех, еще находящихся в Украине, граждан США немедленно покинуть страну. Находящиеся в Украине граждане США, которым требуется экстренная помощь, должны заполнить онлайн-форму на нашем сайте, и Госдепартамент, при необходимости, примет надлежащие меры», – подчеркнул в заключение госсекретарь Блинкен.