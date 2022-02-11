Девятичасовые переговоры между Украиной и Россией завершились безрезультатно

Впрочем, обе стороны выразили желание продолжить переговорный процесс, передает Русская служба «Голоса Америки».

Почти девятичасовые российско-украинские переговоры, состоявшиеся в четверг в столице Германии, не привели к прорыву в подписании совместного документа, однако обе стороны согласились продолжить переговоры. Агентство «Рейтер» сообщило об этом со ссылкой на главу администрации президента Украины, принимавшего участие в переговорах в Берлине.

Высокопоставленные представители правительств Украины и России встретились в столице Германии для участия в переговорах о прекращении конфликта на востоке Украины.

Андрей Ермак, руководитель аппарата украинского президента Владимира Зеленского, заявил на пресс-брифинге, что обе стороны, вероятно, скоро встретятся снова, и выразил надежду на прорыв в обмене пленными и открытии блокпостов на востоке Украины.

Россия заявила, что последний раунд переговоров с Украиной, Францией и Германией по поводу разрешения конфликта на востоке Украины не привел к какому-либо новому соглашению, и подвергла критике то, что она назвала «отсутствием ясности» в позиции Украины.

Посланник российского президента России Дмитрий Козак заявил после переговоров в Берлине, что украинское видение будущего контролируемого сепаратистами Донбасса ему «неясно».

Европейский Союз в четверг обвинил Россию в разжигании украинского кризиса и попытке разделить членов ЕС, отправляя письма отдельным европейским государствам с просьбой разъяснить их позицию в отношении принципов международной безопасности.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что ответил на письма, направленные министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в несколько европейских стран с просьбой дать свою интерпретацию доктрины «неделимой безопасности».

Боррель сказал, что ответил Лаврову от имени всего европейского блока.

«У ЕС общая внешняя политика и политика безопасности, и наша цель заключается в совместных действиях по всем вопросам, представляющим общий интерес, – сказал он. – Это включает в себя также координацию ответов на письма».

Боррель отметил, что его шаг получил «единодушную» поддержку среди всех 27 государств, входящих в состав ЕС.

Лавров специально попросил, чтобы страны, к которым он обращался, отвечали от своего имени, а не от имени Евросоюза. Однако Боррель в ответ заявил, что члены ЕС вольны сами решать, каким образом они хотят реагировать на запросы Москвы.

«Только те, кто заинтересован в том, чтобы разделить нас, могут усомниться в таком решении», – заявил он.

Боррель сказал, что его письмо главе МИД РФ «затрагивает вопросы, поднятые министром Лавровым, и подтверждает предложение ЕС и государств, входящих в его состав, продолжать диалог с Россией о путях укрепления безопасности для всех сторон».