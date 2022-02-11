США направят в Польшу еще 3 тысячи военнослужащих

Развертывание будет проводиться силами 82-й Воздушно-десантной дивизии, сообщают источники в администрации, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В ближайшие дни Соединенные Штаты направят в Польшу дополнительный военный контингент – еще 3 тысячи военнослужащих, чтобы успокоить союзников по НАТО, сообщил «Голосу Америки» высокопоставленный источник в оборонном ведомстве. Министр обороны Ллойд Остин, по указанию президента Джо Байдена, отдал в пятницу приказ об отправке 3 тысяч военнослужащих боевой группы 82-й Воздушно-десантной бригады, базирующейся в Форт-Брэгге, штат Северная Каролина.

Эти военные покинут Форт-Брэгг в течение следующих нескольких дней. Они присоединятся к 1,7 тыс. военнослужащих, приказ об отправке которых в Польшу Остин подписал 2 февраля. Почти две трети военных уже прибыли на место, они находятся под командованием генерала Кристофера Донахью. Еще 300 военнослужащих из штаба 18-го Воздушно-десантного корпуса под командованием генерала Майкла Куриллы прибыли по распоряжению министра Остина в Германию.

«В целом эти 5 тысяч дополнительных военнослужащих представляют собой высокомобильные и гибкие силы, способные выполнять множество задач. Их развертывают, чтобы успокоить наших союзников по НАТО, сдержать любую возможную агрессию против восточного фланга НАТО, проводить учения с силами принимающей страны и вносить свой вклад в широкий спектр непредвиденных обстоятельств», – рассказал источник в Пентагоне.

Дополнительное развертывание американских военных в Польше и Германии «носит временный характер» и предназначено для того, «чтобы на короткое время дополнить более чем 80 000 американских военнослужащих, уже находящихся в Европе в порядке ротации и на постоянной основе», добавил собеседник.

Россия стягивает дополнительные войска к украинской границе, и вторжение может произойти в любое время, возможно, до окончания зимних Олимпийских игр в этом месяце, заявил в пятницу госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом же сегодня сказал Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности.

Спутниковые снимки, опубликованные американской частной компанией Maxar Technologies, показали новые очаги дислокации российских военных в нескольких районах недалеко от украинской границы.

В компании заявили, что снимки, сделанные в среду и четверг, показали значительное новое развертывание российских военнослужащих в нескольких местах в аннексированном Крыму, на западе России и в Белоруссии.

В Крыму эксперты обнаружили новую крупную дислокацию войск и техники на аэродроме Октябрьское к северу от Симферополя, включая 550 воинских палаток и сотни автомобилей.

Новые войска и техника также прибыли в район крымского Новоозерного, говорится в сообщении. Там же говорится о новой дислокации в районе города Славное на северо-западном побережье полуострова.

В Беларуси, где проходят крупные совместные учения, Maxar обнаружил новую дислокацию войск, военной техники и вертолетов на аэродроме Зябровка недалеко от Гомеля, менее чем в 25 км от границы с Украиной.

В заявлении, отправленном по электронной почте поздно вечером в четверг, говорится, что на полигон в Курске, примерно в 110 км к востоку от украинской границы, недавно прибыло большое количество военнослужащих.

Один из источников агентства «Рейтер» назвал действия Москвы «крупномасштабным развертыванием» военных сил.

На данный момент 8,5 тысяч американских военнослужащих уже находятся в состоянии боевой готовности, чтобы быть готовыми к развертыванию в Европе в случае необходимости, и почти 3 тысяч солдат, о чем администрация заявила ранее в этом месяце, будут отправлены в Польшу и Румынию.

Россия уже сосредоточила более 100 тысяч военнослужащих вблизи Украины, а на этой неделе Москва начала совместные военные учения в соседней Беларуси и военно-морские учения в Черном море.

Москва отрицает планы вторжения в Украину, но говорит, что может предпринять неизвестные «военно-технические» действия, если не будет выполнен ряд требований Кремля, включая обещание НАТО никогда не принимать Украину и вывести войска из Восточной Европы.

Соединенные Штаты и Великобритания предупредили, что вторжение может произойти в ближайшие дни.

Хотя в настоящее время у Соединенных Штатов нет кораблей в Черном море, ВМС США за последние недели направили в Европу еще четыре эсминца.