Госдепартамент призвал всех граждан США покинуть Украину

В отношении поездок американцев в эту страну введен максимальный уровень угрозы, передает Русская служба «Голоса Америки».

Соединенные Штаты призвали всех американцев, находящихся в Украине, немедленно покинуть страну из-за «возрастающей угрозы военных действий России», говорится в новых рекомендациях, опубликованных на сайте Госдепартамента в четверг днем.

Теперь в отношении всех поездок в Украину введен четвертый, максимально высокий уровень угрозы.

Президент Джо Байден заявил в четверг, что граждане США должны покинуть Украину сейчас, подчеркнув, он не будет посылать войска для спасения американцев в случае российского вторжения.

Как сообщило агентство Reuters, Байден заявил в интервью телеканалу NBC News, что ситуация в Украине «может поменяться очень быстро».

Госдепартамент призвал всех граждан США «отказаться от поездок в Украину из-за возросшей угрозы военных действий России и ситуации с COVID-19». Американцы, которые сейчас находятся в Украине, «должны немедленно покинуть страну с помощью коммерческих рейсов или частным образом», говорится в бюллетене Государственного департамента.

Граждане США, которые примут решение о том, чтобы все-таки остаться в стране, должны проявлять «повышенную осторожность в связи с преступностью, гражданскими беспорядками и потенциальными боевыми действиями в случае, если Россия предпримет военные действия».

В сообщении уточняется, что 23 января Госдепартамент санкционировал добровольный отъезд сотрудников посольства США в Киеве и членов их семей в связи с «сохраняющейся угрозой российских военных действий».

«Постоянно поступают сообщения о наращивании российской военной мощи на границе с Украиной, что указывает на возможность масштабных военных действий против Украины. Условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на востоке Украины, контролируемом Россией, непредсказуемы и могут резко ухудшиться. По всей Украине, в том числе в Киеве, регулярно проходят демонстрации, временами переходящие в насилие», говорится в бюллетене.

Госдепартамент предупредил американцев, что правительство «не сможет эвакуировать граждан США в случае военных действий России где-либо в Украине. Военные действия могут начаться в любое время и без предупреждения, а также серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам США, покидающим Украину».