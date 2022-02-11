Опрос: какой штат в США американцы считают лучшим?

Статистическая служба YouGov поинтересовалась у американцев, какой штат они считают лучшим в стране. Респондентам показывали пары случайно выбранных штатов и предлагали назвать, какой штат им нравится больше, передает Русская служба «Голоса Америки».

Больше всего голосов было отдано за Гавайи – островной штат победил в 69% случаев. На втором месте – Колорадо (65%), известный своими горными пейзажами, национальными парками, а также растущей индустрией производства каннабиса, которая продолжает привлекать в Колорадо жителей других регионов. На третьем месте – Вирджиния (64%), которая привлекает туристов историческими достопримечательностями и океаническим побережьем.

На четвертом месте Невада (61%) – популярное направление для любителей живописных пейзажей и азартных игр. Замыкает пятерку лидеров Северная Каролина (61%). В десятку лучших штатов также вошли Флорида (61%), Аризона (60%), Нью-Йорк (59%), а также два южных штата – Джорджия и Техас (58% у обоих штатов).

Среди наименее любимых американцами штатов – два соседних южных региона, Алабама и Миссисипи (оба одержали победу в 38% случаев). Самым непопулярным регионом, по мнению американцев, оказалась столица страны – округ Колумбия, не являющаяся штатом, однако включенная авторами опроса в список.

Согласно опросу, Калифорния заанимается 12 место.