Сенаторы призвали Байдена активнее делиться разведданными с Украиной

Российские угрозы в адрес Киева являются угрозой демократии во всем мире, уверены члены сенатского Комитета по разведке, пишет VOA.

Сенаторы от обеих партий, входящие в состав Комитета по разведке, во главе с председателем, демократом Марком Уорнером и его заместителем, республиканцем Марко Рубио, в среду призвали президента Джо Байдена сделать все возможное для того, чтобы Соединенные Штаты передали Украине как можно больше разведданных, поскольку страна столкнулась с наращиванием российской военной мощи на своих границах.

«Владимир Путин угрожает свободе и безопасности украинцев, и они продемонстрировали готовность принять меры для защиты своего суверенитета, свободы и демократически избранного правительства, – написали сенаторы в письме на имя президента. – С этой целью мы просим, чтобы Соединенные Штаты в максимально возможной степени делились разведданными с Украиной. Россия является агрессором, и мы должны вооружить Украину критически важной информацией, необходимой для защиты их страны. Это – в интересах национальной безопасности США, а также наших союзников и партнеров в регионе. Угрозы России в отношении Украины являются угрозой демократии во всем мире, и мы призываем вас сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в этот критический момент».

Помимо сенаторов Уорнера и Рубио, письмо подписали сенаторы Дайан Файнстайн, Ричард Берр, Рон Уайден, Джеймс Риш, Мартин Генрих, Сьюзан Коллинз, Ангус Кинг, Рой Блант, Майкл Беннет, Том Коттон, Боб Кейси, Джон Корнин, Кирстен Гиллибранд и Бен Сасс.