Посол США в ОБСЕ: Беларусь может стать площадкой для вторжения в Украину

Майкл Карпентер напоминает о прошлых заявлениях Минска, обещавшего не становиться базой для агрессии против соседней страны, пишет VOA.

Представитель США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе посол Майкл Карпентер выразил обеспокоенность по поводу недавних заявлений Александра Лукашенко и военного командования в Минске о возможности совместных с Россией действий против Украины.

«Беларусь является членом ОБСЕ, и в прошлом они неоднократно заявляли, что никогда не допустят, чтобы их страна служила стартовой площадкой для вторжения в соседнюю страну. Теперь их риторика несколько изменилась, что вызывает крайнюю озабоченность» – заявил Майкл Карпентер в интервью Русской службе «Голоса Америки».

«Мы полагаем, что в Беларуси может находиться до 30000 российских военнослужащих вместе с баллистическими ракетами малой дальности и другими видами техники, и фактически она может стать стартовой площадкой для потенциального вторжения» – сказал посол США в ОБСЕ.

По его словам, Соединенные Штаты «очень внимательно следят» за развитием военной ситуации в Беларуси: «Мы очень внимательно следим за ситуацией. Очень настораживают заявления Министерства обороны Беларуси о цели этих учений, которые откровенно не соответствуют реальной обстановке на южной границе Беларуси, и реальность в том, что со стороны Украины нет никакой угрозы. Поэтому я думаю, что все это заслуживает очень внимательного наблюдения», – заключил Майкл Карпентер.

В прошедшие выходные Александр Лукашенко заявил в интервью российскому государственному телевидению, что «в случае войны Украины против Донбасса» белорусская армия будет действовать «точно так же, как российская», при этом упомянув южную границу Беларуси.

Ранее министерство обороны Беларуси официально упоминало «напряженность у западной и южной границ» страны в контексте совместных с Россией учений «Союзная решимость – 2022», начинающихся в Беларуси 10 февраля.