Пентагон: Россия продолжает наращивать военный потенциал у границ Украины

В приграничные районы стягиваются не только войска, но и дополнительная техника, заявил представитель министерства обороны США, пишет VOA.

Российский лидер Владимир Путин продолжает направлять к украинской границе дополнительные военные подразделения, заявил представитель Пентагона Джон Кирби на пресс-конференции.

Американские и европейские лидеры по-прежнему не знают, решится ли Путин на новое вторжение в Украину, и Кирби призвал российского лидера снять напряженность, отведя войска на российской территории, а также войска, которые находятся в Беларуси – также у границы с Украиной.

Представитель Пентагона отметил, что развертывание российских войск численностью более 100 тысяч человек не направлено напрямую против членов НАТО на восточном фланге альянса.

Однако дело не только в численности войск, но и в военных средствах, которые перебрасываются в регион, указал он.

«Сейчас мы не можем с точностью сказать, принял ли [Путин] окончательное решение в том или ином виде, и если принял, то в чем оно заключается, – сказал Кирби. – Но с каждым днем он расширяет свои возможности с военной точки зрения».

Россия наращивает «солидный» общевойсковой потенциал.

«Это означает не только пехоту или гусеничную технику, но также артиллерию и средства дальнего огня, противовоздушной и противоракетной обороны, а также силы специальных операций, – сказал Кирби. – В его распоряжении полный комплект, и он продолжает расти с каждым днем, в том числе и за последние два дня».

США отвечают развертыванием собственных войск.

Кирби заявил, что переброска эскадрона, оснащенного бронемашинами Stryker, численностью 1000 человек в Румынию завершена, как и переброска штаба 18-го воздушно-десантного корпуса в Германию.

«Несколько сотен» солдат 82-й воздушно-десантной дивизии переброшены в Польшу из Форт-Брэгга в Северной Каролине. Около 1700 военнослужащих будут развернуты в Польше в ближайшие дни.

Американские войска прибывают на места и обустраиваются, сказал Кирби.

«Думаю, после этого вы увидите, что они проводят учения со своими партнерами в Румынии и Польше», – сказал он.

При этом Кирби отметил, что, несмотря на все российские развертывания у границ Украины, время и пространство для дипломатической работы еще есть.

«Мы по-прежнему считаем, что дипломатический путь существует, и по нему можно и следует идти, – сказал он. – Путин может с легкостью снизить напряженность, просто убрав часть этого силового присутствия, что, безусловно, в его власти».