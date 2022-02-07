Reuters опубликовало спутниковые снимки российских сил в Беларуси рядом с украинской границей

Агентство Reuters опубликовало сделанные частной американской компанией Maxar Technologies спутниковые снимки, на которых, как утверждается, зафиксировано развертывание российских войск вблизи границы Беларуси с Украиной.

При этом сообщается, что Reuters не смогло провести их независимую проверку.

Maxar Technologies заявила, что 4 февраля она получила снимки военной техники в районе Ельска, Речицы и Лунинца. На них идентифицировали 15 штурмовиков Су-25 и систему ПВО С-400 на аэродроме Лунинец, а также российские ракетные комплексы “Искандер” и реактивные системы залпового огня возле Ельска.

По информации агентства, Минобороны России не отреагировало оперативно на просьбу о комментарии, а белорусские военные чиновники не отвечали на звонки в воскресенье.

В Беларусь 3 февраля прибыл министр обороны России Сергей Шойгу – в преддверии запланированных на этот месяц масштабный совместных маневров “Союзная решимость”. Они пройдут с 10 до 20 февраля. Шойгу отмечал, что численность войск “не превышает параметры, установленные Венским документом 2011 года”, а значит, не обязывает Москву уведомлять о проводимых мероприятиях другие страны.

Ранее госсекретарь НАТО Йенс Столтенберг во время беседы с журналистами в Брюсселе отметил, что Москва за последние дни направила в Беларусь около 30 тысяч своих солдат и передовую военную технику. Он назвал присутствие Вооруженных сил России в Беларуси крупнейшим со времен окончания холодной войны.