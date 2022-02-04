Семья иммигранта из Украины собирает деньги на похороны главы семьи

В возрасте 44 лет Василий Заичко трагически ушел из жизни, сообщают близкие. Общими усилиями собрано уже $70 тыс.

“Он был любящим отцом, мужем и сыном, любившим Господа. У Василия 6 прекрасных детей и любящая жена,” – говорится на GoFundme, где организован сбор для покрытия расходов на похороны и поддержку его семьи.

Василий Заичко проживал в штате Колорадо, где, в конце прошлого месяца, в церкви First Slavic Christian Church состоялись его похороны.

“Он любил проводить время со своей семьей. Они всегда были его самым большим благословением в его жизни. Он любил Господа всем своим сердцем. Он родился в Украине и приехал в США, чтобы начать новую жизнь для своей семьи. Он был очень трудолюбивым и талантливым работником, который был главным кормильцем своей семьи. Все, кто его знал и знали, что он очень веселый, добрый и отзывчивый. Его гостеприимство трогало каждого, кто входил в его дом,” – так пишет Лилия Заичко, организовавшая сбор.