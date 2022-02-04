В Лос-Анджелесе установлена минимальная зарплата $16 в час

В четверг, 3 февраля, мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти объявил, что с 1 июля 2022 года минимальная ставка заработной платы увеличится с $15 до $16,04 в час, говорится на сайте мэра.

Повышение соответствует муниципальному кодексу Лос-Анджелеса, в котором говорится, что с 1 июля 2022 года и впоследствии ежегодно минимальная заработная плата будет увеличиваться на основе индекса потребительских цен для городских наемных работников и канцелярских работников в районе Лос-Анджелеса, опубликованном Бюро трудовой статистики. Таким образом, закон даст прибавку к зарплате более чем 600 000 жителей города.

В июне 2015 года мэр Гарсетти возглавил коалицию, которая подписала закон о повышении заработной платы, повысив к 2020 году минимальную заработную плату в городе до $15 в час и сделав Лос-Анджелес первым крупным городом в Америке, внедрившим такое изменение.