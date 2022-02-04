Исследование: 50% потенциальных избирателей США поддерживают импичмент Байдена

Rasmussen Reports, социологическая компания, занимающаяся политическими комментариями, сбором, публикацией и распространением информации об опросах общественного мнения, и The National Pulse, независимый, финансируемый читателями сайт новостей и расследований, посвященный политике, культуре и др., 26-27 января 2022 года провели общенациональный телефонный и онлайн-опрос 1000 вероятных избирателей США.

Этот опрос показал, что 50% потенциальных избирателей США поддерживают импичмент Байдена, а 45% выступают против импичмента. И почти половина избирателей считает, что республиканцы объявят импичмент Байдену, если они получат большинство в Конгрессе на промежуточных выборах.

Rasmussen Reports является консервативной социологической компанией, основанной в 2003 году.