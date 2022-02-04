Госдеп: не путешествуйте в Мексику в связи с COVID-19

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выпустили Уведомление по здоровью при поездках в Мексику Уровень 4 в связи с COVID-19, что означает очень высокий уровень заболевания. Если вам необходимо поехать в Мексику, перед поездкой убедитесь, что вы привиты от COVID-19. НО даже в этом случае “вы все равно можете подвергаться риску заражения и распространения COVID-19,” – говорится в рекомендациях CDC.

Любой человек в возрасте 2 лет и старше должен правильно носить подходящую маску в закрытых общественных местах.

Также Госдеп рекомендует посетить страницу посольства о COVID-19 для получения дополнительной информации о COVID-19 в Мексике.

Кроме этого Госдеп напоминает, что “насильственные преступления, такие как убийства, похищения людей, угоны автомобилей и грабежи, широко распространены в Мексике. Правительство США имеет ограниченные возможности для оказания неотложной помощи гражданам США во многих районах Мексики, поскольку поездки государственных служащих США в определенные районы запрещены или ограничены. Во многих штатах местные службы экстренной помощи ограничены за пределами столицы штата или крупных городов”.

На страничке объявления Госдепа подробно указывается, в какие штаты Мексики ездить не нужно в связи с криминогенной обстановкой.