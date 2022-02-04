Полицией Сакраменто арестован подозреваемый в нападении на тинейджеров

Произведен арест Ойбека С. Хамидходжаева в результате расследования нападения с применением смертельного оружия. Во время стрельбы двое тинейджеров получили ранения.

Детективы отдела по расследованию тяжких преступлений шерифа округа Сакраменто арестовали 34-летнего Ойбека С. Хамидходжаева (Oybek S. Khamidkhodjaev) из Сакраменто в связи со стрельбой, произошедшей в среду, 26 января 2022 года, в квартале 7700 на Ватт-авеню. Пострадавшая — 16-летняя девушка, которая ехала со своим братом в машине, за рулем которой находилась ее мать. Она остается в больнице с тяжелыми травмами.

Хамидходжаев был арестован во вторник, 1 февраля 2022 г., после непродолжительной автомобильной погони, которая началась на авеню Фултон и Маркони и закончилась на Скриппс-драйв и Американ-Ривер-драйв. Хамидходжаев вышел из машины и скрылся. Помощники шерифа перекрыли периметр, и через несколько минут Хамидходжаев был задержан.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в тюрьме округа, Хамидходжаев был отправлен в главную тюрьму по 1 пункту обвинения в попытке убийства, 1 пункту обвинения в уклонении от полиции — неосторожном вождении и 1 пункту обвинения в уклонении от полиции — вождении против транспортного потока.